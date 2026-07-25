Guerrero analiza blindar la herencia de los adultos mayores: la reforma que busca frenar despojos y fraudes familiares

El Congreso de Guerrero analiza una iniciativa de adiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, orientada a reconocer y garantizar su derecho a participar en las decisiones familiares que afecten su patrimonio, bienestar, residencia y condiciones de vida.

La propuesta fue presentada por la diputada Claudia Sierra Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, y actualmente es revisada por la Comisión de Atención a los Adultos Mayores.

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¿Qué busca la reforma para proteger el patrimonio de los adultos mayores en Guerrero?

De acuerdo con la legisladora, la propuesta busca incorporar de manera explícita el derecho de los adultos mayores a ser tomadas en cuenta cuando su familia adopte decisiones relacionadas con su patrimonio, el manejo de sus bienes, cambios de residencia, pensiones o cualquier otro aspecto que impacte directamente en su calidad de vida, siempre en respeto a su autonomía, dignidad y libre determinación.

La iniciativa también plantea reconocer el derecho de este sector a recibir orientación y acompañamiento en trámites sucesorios, con el objetivo de prevenir abusos, fraudes, despojos, conflictos hereditarios y cualquier forma de violencia económica o patrimonial. Según explicó la diputada, esto apunta a que las personas adultas mayores puedan tomar decisiones informadas sobre el patrimonio que construyeron durante su vida.

La diputada Claudia Sierra Pérez presentó la iniciativa ante el Congreso estatal. (Congreso del Estado de Guerrero)

¿Por qué se plantea esta reforma vinculada a los adultos mayores en Guerrero?

La diputada Sierra Pérez señaló que el envejecimiento es una etapa de la vida que requiere atención especial, por lo que consideró necesario que el Estado fortalezca los mecanismos de protección de los derechos de este sector, garantizando su autonomía, independencia, participación y acceso a condiciones de vida dignas.

Citó datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, según los cuales la población de 60 años y más es uno de los grupos demográficos con mayor crecimiento en el país, con una proyección de que para 2034 haya más adultos mayores que niñas y niños menores de 12 años en México.

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