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Confirmado en Guerrero: presentan iniciativa para acercar trámites de registro civil a domicilio para todas estas personas

Una propuesta legislativa busca cambiar la Ley 495 en Guerrero y garantizar atención gratuita del Registro Civil en casa para un grupo específico de la población

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2 minutos lectura
Escrito por: Gastón Amestoy

En el Congreso local presentan iniciativa para que las oficialías del Registro Civil acudan directamente al hogar de quienes hoy no pueden trasladarse hasta sus instalaciones. La propuesta busca eliminar barreras físicas y administrativas que afectan a sectores vulnerables en todo el estado.

El planteamiento promete un servicio gratuito y con un procedimiento claro, pero hay un detalle clave sobre para todas estas personas que aún define el alcance real de la medida en Guerrero.

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¿Quién impulsa la propuesta y qué busca cambiar en Guerrero?

El diputado Juan Valenzo Villanueva llevó al Congreso local una propuesta para modificar la Ley 495 del Registro Civil. El planteamiento beneficia directamente a personas adultas mayores y personas con discapacidad que no puedan acudir a las oficialías.

La iniciativa adiciona la fracción XLI Bis al artículo 22 y la fracción IX Bis al artículo 37. Con esto se obliga a brindar trámites de registro civil a domicilio sin costo alguno, previa acreditación médica del solicitante.

Valenzo sostiene que el derecho a la identidad habilita el acceso a otros derechos esenciales. Por eso considera urgente derribar las barreras que enfrentan los sectores más vulnerables en Guerrero.

Los datos que llevaron a tomar esta decisión en Guerrero

El diputado citó cifras de la ENASEM 2021 para sustentar la urgencia. En México viven 25.9 millones de personas de 53 años o más, y el 62.3% percibe su salud como regular o mala.

Otro dato pesa fuerte: el 15 por ciento presenta limitaciones para realizar actividades básicas. La situación se agrava en zonas con alta marginación, donde acudir a una oficialía resulta casi imposible para miles de familias.

La propuesta apunta a reducir el rezago en trámites del estado civil y abrir la puerta a programas sociales y servicios de salud. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación final.

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