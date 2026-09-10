El pasado 10 de septiembre de 2025 el accidente en el Puente La Concordia dejó una de las escenas más impactantes registradas recientemente en la capital.

A un año de ese lamentable accidente que les quitó la vida a 32 personas, algunos de los sobrevivientes compartieron cómo ha sido su vida después de ese trágico suceso ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

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Sobrevivientes tras la tragedia en el Puente La Concordia

“Empiezo a ver el escenario totalmente naranja, aumenta la temperatura del carro. Me estaba sofocando. Fue ahí donde me quemé, fueron unos cuatro segundos que me alcanzó los brazos el fuego”, comienza su relato Juan Luis.

Este sobreviviente del Puente La Concordia tuvo que pasar meses hospitalizado y en recuperación para retomar su vida. “Me sentía bajoneado, sentí depresión y ese momento fue crucial para valorar lo que tenía”.

El pequeño Santiago, de dos años y medio, también fue uno de los sobrevivientes y sigue luchando por su vida con cirugías y terapias por las quemaduras sufridas.

El bebé se quedó sin su madre, Tiffany Odette de 16 años, quien perdió la vida el 21 de octubre de 2025 luego de sufrir quemaduras internas y no poder sobrevivir.

Ahora, Santiago lucha para salir adelante con ambas manos quemadas, en los dos pies y tiene un 60% (aproximadamente) de la cara con quemaduras por el accidente.

A un año de la tragedia ocurrida en La Concordia

El 10 de septiembre de 2025, una pipa que transportaba gas LP volcó cuando circulaba por una zona de incorporación al Puente de La Concordia, en Iztapalapa.

La fuga del combustible provocó una enorme nube de gas que posteriormente se incendió y alcanzó vehículos y personas que se encontraban en los alrededores.

El accidente dejó finalmente 32 personas fallecidas y 94 lesionadas, convirtiéndose en una de las tragedias más graves.

En cuanto a la atención de las víctimas, la Fiscalía capitalina informó antes del aniversario que la mayoría de los casos ya había avanzado hacia acuerdos de reparación del daño, aunque todavía quedaban asuntos pendientes.

Así, a un año de la explosión, el Puente de La Concordia no solo permanece en la memoria por las imágenes de aquella tarde, sino también por las historias de quienes perdieron la vida.

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