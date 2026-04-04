Suspenden a 3 empresas de globos aerostáticos en Teotihuacán por irregularidades

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dio a conocer que desde el pasado 29 de marzo de este 2026 se suspendieron a tres empresas de globos aerostáticos en Teotihuacán, esto luego de que se registrarán una serie de irregularidades durante una inspección.

A través de un comunicado oficial difundido vía redes sociales y plataformas oficiales, se señaló que la verificación se realizó en los globo-puertos del Valle de Teotihuacán, esto con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los operadores.

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¿Cuáles fueron las empresas de globos aerostáticos que cerraron en Teotihuacán?

De acuerdo con la información oficial dada a conocer por la misma AFAC, las tres empresas de globos aerostáticos de Teotihuacán que fueron suspendidas son las de Volar en Globo, Sky Ballons y Nuevo Ciclo, esto tras presentar diversas irregularidades.

Pese a lo antes mencionado, es importante destacar que no se mencionaron los motivos de la suspensión de operaciones para estas tres empresas, por lo cual se desconoce si esto representaba algún tipo de peligro para los usuarios.

Vale la pena mencionar que en las acciones de suspensión participaron elementos del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX) y Protección Civil, los cuales realizaron las inspecciones de documentos y seguridad necesarias para poder operar.

¿Cuánto cuesta volar en globo aerostático en Teotihuacán?

Volar en globo aerostático sobre las Pirámides de Teotihuacán puede ser una de las experiencias más impresionantes que pueda vivir una persona, pues estos eventos suelen ocurrir durante las primeras horas del día para ver el amanecer desde lo más alto de la zona.

Los precios para este tipo de experiencia pueden ir desde los mil 790 hasta superar los 2 mil 500 pesos por persona, esto dependiendo de la empresa que venda la actividad, así como de lo que incluya cada uno de los paquetes ofrecidos.

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