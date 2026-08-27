Adiós al 50% de descuento en autobús con INAPAM: el error más común al usar la tarjeta que te puede costar el doble de tu pasaje

Contar con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permite ahorrar hasta la mitad del precio de un viaje en autobús. Sin embargo, y para desconocimiento de muchos, este beneficio tiene lugares limitados, por lo que esperar hasta el último momento para comprar puede dejarte sin la tarifa preferencial.

En las corridas regulares, el 50% de descuento se contempla para únicamente dos adultos mayores por autobús. Por lo anterior, anticipar la compra puede hacer la diferencia entre conseguir el boleto a mitad de precio, buscar otro horario o terminar pagando la tarifa completa.

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El error que puede dejarte sin el 50% de descuento

El problema comienza cuando esos lugares ya fueron ocupados. Aunque la persona tenga su credencial INAPAM vigente, el beneficio está sujeto a disponibilidad, algo que conviene tomar en cuenta especialmente durante fines de semana, vacaciones y temporadas de mayor demanda.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) señala que esta tarifa especial está limitada a dos lugares por vehículo en corridas regulares. Así que, una vez vendidos, presentar la tarjeta no garantiza que se habilite otro boleto con el mismo descuento en esa salida.

Comprar el boleto con descuento no es suficiente

Hay otro detalle que también puede hacerte perder el ahorro, incluso después de haber conseguido uno de los lugares: olvidar la credencial al momento de viajar.

Algunas empresas vuelven a solicitar la credencial INAPAM o el documento aceptado para acreditar el beneficio antes de abordar. Por ello, no basta con mostrarlo durante la compra y después dejarlo en casa.

Por ejemplo, Primera Plus establece que el documento debe presentarse tanto al comprar el boleto como al subir al autobús. Si el pasajero no puede acreditar que tiene derecho al descuento, deberá pagar la diferencia hasta completar la tarifa normal.

Porque cada viaje importa. Personas con INAPAM y menores viajan con 50% de descuento en su ruta favorita.



*Descuentos sujetos a disponibilidad por autobús.

Consulta horarios y tarifas en https://t.co/6bBV8CsmjE o en tu App ETN Turistar. pic.twitter.com/2O4vEpQ5qU — ETN Turistar Lujo (@ETNTURISTAR) March 13, 2026

Así, si un boleto cuesta $1,000 y se compró en $500 con la tarifa preferencial, no presentar el documento podría significar cubrir los $500 restantes. Al final, el viaje terminaría costando el doble de lo pagado inicialmente.

¿Qué debes hacer para asegurar el descuento de INAPAM?

Para evitar contratiempos, conviene tomar en cuenta estas recomendaciones:

Comprar el boleto con anticipación , ya sea en línea o en taquilla

, ya sea en línea o en taquilla Preguntar si todavía hay lugares con tarifa para adulto mayor

Llevar la credencial INAPAM vigente

Revisar qué documentos acepta cada empresa

Tener la credencial a la mano al momento de abordar

Comprar únicamente por los canales oficiales de la línea de autobús

También es recomendable revisar las condiciones antes de pagar, ya que cada empresa puede manejar distintos canales de compra y requisitos para aplicar la tarifa.

¿El descuento de INAPAM en autobuses sigue vigente en 2026?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó durante el verano de 2026 que las empresas de autotransporte deben otorgar el 50% de descuento a dos adultos mayores por unidad, siempre que acrediten el beneficio.

Entre las líneas que manejan descuentos para adultos mayores se encuentran:

ADO

ADO GL

ADO Platino

AU

SUR

ETN Turistar

Primera Plus

Futura

Ómnibus de México

La disponibilidad y el número de lugares puede cambiar según la empresa y la corrida, por lo que vale la pena revisar las condiciones antes de comprar.

Además, el INAPAM mantiene actualizado su Directorio de Beneficios en Transporte INAPAM 2026, publicado el 21 de julio, donde se pueden consultar los prestadores que ofrecen descuentos con la credencial.

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