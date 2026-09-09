Desaparece Joshua Simón de 15 años en Mazatlán; activan Alerta Amber en Sinaloa

Tu ayuda puede traer de vuelta a casa a Joshua Simón, un adolescente de 15 años que desapareció el pasado 5 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa, y por el que activaron Alerta Amber para localizarlo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa publicó la ficha de búsqueda y menciona que el joven fue visto por última vez en uno de los domicilios del Fraccionamiento Pradera Dorada VII y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

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Ficha de búsqueda de Joshua Simón, joven que desapareció en Sinaloa

De acuerdo a los datos de las autoridades sinaloenses, Joshua Simón es descrito como un joven de 1.60 metros de altura, complexión delgada y tez morena clara, así como ojos café, cabello corto y ondulado.

Como seña particular se menciona que tiene una cicatriz en el pómulo derecho y otra debajo de la barbilla. Además, la última vez que fue visto llevaba una playera color azul marino, pantalón azul marino y tenis negros, es decir, un uniforme escolar de la zona.

Las autoridades temen que Joshua Simón sea víctima de algún delito, por lo que activaron las líneas de Alerta Amber para que la ciudadanía se comunique en caso de que haya alguna pista sobre su paradero: (800) 890 9092 y (667) 715 5588.

Jóvenes localizados en Sinaloa

Sinaloa es uno de los estados que más casos de desaparición reportan en los últimos años, por lo que se ha vuelto relevante cuando hallan a una persona o un menor de edad.

En los últimos días, estos son los jóvenes localizados en la entidad:

Roxy Jazmin Puga Zamora (había desaparecidos en Culiacán)

(había desaparecidos en Culiacán) Yessenia Alejandra Puga Zamora (Culiacán)

(Culiacán) Ashley Giordana Iñiguez Ochoa (Culiacán)

(Culiacán) Yaretzy Esperanza Serran Enriquez (Ahome)

(Ahome) Marbella Abigael Telles Galván (Navolato)

(Navolato) Oslem Vanessa Mendoza Luna (Mazatlán)

(Mazatlán) Ángel Iván Limón Luna (Mazatlán)

(Mazatlán) Camilia Tapia Luna (Mazatlán)

(Mazatlán) Héctor Miguel Rivera Gómez (Culiacán)

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