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/México/Nota

Siguen las lluvias, SMN prevé tormentas con caída de granizo en gran parte del país

Diversos fenómenos meteorológicos provocarán fuertes lluvias en gran parte del país, te decimos cómo estará el clima en tu ciudad para que salgas prevenido.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál es el pronóstico del clima hoy en México y para que tomes previsiones te decimos en qué estados lloverá y dónde hará calor.

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¿En dónde va a llover hoy?

Según el reporte, el monzón mexicano y canales de baja presión provocarán tormentas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo estos son los estados donde se tienen previstas lluvias:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (norte y este).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sonora (norte, centro y este), Durango (oeste y sur), Tamaulipas (sur y suroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Jalisco (norte, oeste y centro), Colima, Guanajuato (sur y suroeste), Michoacán (norte, oeste, centro y este), Guerrero (oeste, centro y costa), Oaxaca (oeste y este), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California (sur), Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (centro), Puebla (este), Estado de México (suroeste), Campeche (suroeste, centro y norte) y Quintana Roo (sur).
  • Intervalos de chubascos en Coahuila, Querétaro, Hidalgo Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Yucatán.

¿Qué estados tendrán altas temperaturas?

Por otro lado en algunas zonas del país se registrarán altas temperaturas por la onda de calor:

  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sonora (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

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