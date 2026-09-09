Siguen las lluvias, SMN prevé tormentas con caída de granizo en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál es el pronóstico del clima hoy en México y para que tomes previsiones te decimos en qué estados lloverá y dónde hará calor.

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¿En dónde va a llover hoy?

Según el reporte, el monzón mexicano y canales de baja presión provocarán tormentas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo estos son los estados donde se tienen previstas lluvias:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (norte y este).

con puntuales intensas en Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (norte y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sonora (norte, centro y este), Durango (oeste y sur), Tamaulipas (sur y suroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Jalisco (norte, oeste y centro), Colima, Guanajuato (sur y suroeste), Michoacán (norte, oeste, centro y este), Guerrero (oeste, centro y costa), Oaxaca (oeste y este), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte).

en Sonora (norte, centro y este), Durango (oeste y sur), Tamaulipas (sur y suroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Jalisco (norte, oeste y centro), Colima, Guanajuato (sur y suroeste), Michoacán (norte, oeste, centro y este), Guerrero (oeste, centro y costa), Oaxaca (oeste y este), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California (sur), Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (centro), Puebla (este), Estado de México (suroeste), Campeche (suroeste, centro y norte) y Quintana Roo (sur).

con lluvias puntuales fuertes en Baja California (sur), Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (centro), Puebla (este), Estado de México (suroeste), Campeche (suroeste, centro y norte) y Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos en Coahuila, Querétaro, Hidalgo Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Yucatán.

¿Qué estados tendrán altas temperaturas?

Por otro lado en algunas zonas del país se registrarán altas temperaturas por la onda de calor:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sonora (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

en Sonora (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

en Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

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