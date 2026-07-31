Las probabilidades de que caiga basura espacial sobre tu casa, según la ciencia

No todo lo que cae del cielo son meteoritos, si no de basura espacial, objetos que orbitan la Tierra sin que la mayoría de las personas lo note; algunos permanecen ahí durante años; otros ya iniciaron un viaje de regreso que termina sobre nuestro planeta.

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Aunque la mayoría de estos fragmentos se desintegra al entrar en la atmósfera, el aumento de la llamada basura espacial mantiene en alerta a la comunidad científica.

Basura Espacial Restos de cohetes y satélites reingresan a la Tierra cada semana. (Maciej Frolow/Getty Images)

¿Qué es la basura espacial?

La basura espacial está formada por todos los objetos creados por el ser humano que dejaron de cumplir su función y permanecen orbitando la Tierra.

Entre ellos hay satélites fuera de servicio, partes de cohetes, herramientas pérdidas durante misiones espaciales y miles de fragmentos generados por colisiones o explosiones en el espacio.

Con el paso de los años, estos residuos se acumulan alrededor del planeta, algunos permanecen en órbita durante décadas, mientras que otros reingresan a la atmósfera terrestre de manera natural.

¿Es peligrosa la basura espacial?

Aunque el riesgo para la población es muy bajo, pues como lo mencionamos, la mayor parte de los restos espaciales se desintegra completamente al atravesar la atmósfera.

Solo algunos fragmentos de gran tamaño logran sobrevivir y, cuando ocurre, normalmente caen en el océano o en zonas poco habitadas.

¿Qué probabilidades hay de que caiga basura espacial sobre tu casa?

Aunque la idea de que un fragmento de basura espacial caiga sobre una vivienda parece sacada de una película de ciencia ficción, las probabilidades de que ocurra son extremadamente bajas.

De acuerdo con The Aerospace Corporation, la probabilidad de que una persona resulte lesionada por basura espacial es menor a una entre un billón, un riesgo considerablemente inferior al de ser alcanzado por un rayo.

Sin embargo, los especialistas advierten que el crecimiento acelerado de satélites y lanzamientos espaciales está cambiando el panorama.

Un estudio publicado en la revista Nature Astronomy concluyó que el aumento de reingresos no controlados de etapas de cohetes incrementa el riesgo acumulado de que, en la próxima década, al menos una persona resulte herida o se registren daños materiales por la caída de un objeto espacial.

Aunque el riesgo para una persona en particular sigue siendo muy bajo, los expertos coinciden en que el verdadero desafío está en evitar que la basura espacial continúe acumulándose alrededor de la Tierra y que el incremento de las misiones espaciales haga más frecuentes este tipo de incidentes.

Una lancha en la que viajaban técnicos de la organización Conibio Global, ambientalistas que han denunciado la contaminación con basura espacial de #SpaceX en Playa Bagdad, y otros tripulantes, se volcó esta mañana en el mar de esa costa de #Tamaulipas, tras salir a buscar… pic.twitter.com/Y0S8M6L5sl — Nacho Lozano (@nacholozano) January 29, 2026

México mantiene bajo la lupa los residuos de SpaceX en Tamaulipas

La preocupación por la basura espacial ya no es exclusiva de la comunidad científica, pues en México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantiene el monitoreo de residuos presuntamente vinculados con lanzamientos de SpaceX, localizados en playas del Golfo de México, principalmente en Tamaulipas.

De acuerdo con información oficial, las dependencias federales mantienen comunicación con la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk para dar seguimiento a este tema y evaluar los posibles impactos ambientales.

Aunque por ahora se privilegia el diálogo y la coordinación, las autoridades no descartan recurrir a la vía jurídica si se detecta el incumplimiento de la legislación ambiental mexicana.

La alerta surgió después de que habitantes, organizaciones ambientalistas y usuarios de redes sociales documentaran la presencia de fragmentos que presuntamente pertenecen a cohetes de SpaceX en playas del Golfo de México.

Los reportes encendieron las alarmas por el posible impacto negativos en especies marinas y ecosistemas costeros, además de abrir el debate sobre la responsabilidad ambiental de las operaciones espaciales cercanas a la frontera.

Lo que durante décadas pareció un problema exclusivo del espacio comienza a dejar huella en la Tierra, y conforme aumentan los lanzamientos espaciales, el reto ya no será solo explorar el universo, sino evitar que sus desechos regresen para convertirse en un nuevo problema ambiental.

🚨🇲🇽 | Un grupo de mexicanos VALIENTES decidió plantarle cara a SPACEX, la empresa de Elon Musk, por hacer EXPLOTAR sus propulsores en el Golfo de México y dejar miles de fragmentos que terminan en las playas de Tamaulipas.



Excelente. México NO ES EL BASURERO de nadie. pic.twitter.com/YfabGG6dXq — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) July 26, 2026

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