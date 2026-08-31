Pagar el predial de una casa ajena y convertirse en dueño automáticamente: ¿qué hay de cierto y qué dice la ley en México?

El abogado penalista Heriberto Michelt explica, en un video de su cuenta de TikTok @heribertomichelt, por qué pagar el predial de una casa ajena y convertirse en dueño automáticamente es apenas un mito extendido en México. La Tesorería municipal recibe el pago de cualquier persona sin pedir escritura ni comprobante de propiedad, y ese vacío alimenta la confusión entre quienes buscan quedarse con un inmueble.

Sobre qué hay de cierto en este mito y qué dice la ley en México, la respuesta es tajante: el pago de un impuesto municipal no transmite derechos de propiedad bajo ningún supuesto. Una transmisión legítima exige escritura pública y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, el único mecanismo que cambia al titular ante las autoridades y ante terceros.

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¿Por qué pagar el predial no convierte en dueño de una casa?

Lo que Michelt describe en TikTok coincide con el marco legal vigente: el artículo 1151, fracciones I a IV, del Código Civil Federal exige que la posesión sea en concepto de propietario, pacífica, continua y pública para iniciar cualquier prescripción positiva, y el simple recibo del predial no cumple ese requisito.

Por otra parte, el artículo 1152 añade plazos de cinco a diez años según exista buena o mala fe, un proceso judicial que nada tiene que ver con pagar un impuesto.

Pagar el predial es una obligación fiscal y no un acto jurídico que transmita propiedad, según establece el Código Civil Federal. Cualquier persona puede acercarse a la Tesorería municipal y cubrir el adeudo de una vivienda sin acreditar ningún vínculo con el inmueble, porque el trámite solo busca recaudar el impuesto correspondiente.

El propio recibo desmiente el mito: en la parte superior aparece el nombre del propietario registrado, nunca el de quien paga. Ese dato es la prueba de que el pago no altera la titularidad ante ninguna autoridad, ni siquiera después de varios años consecutivos de cubrir el monto.

Una persona podría cubrir el predial de todas las viviendas de su colonia durante décadas y ninguna pasaría a su nombre por esa sola acción. El gesto solo representa un favor hacia los vecinos, sin ningún efecto sobre el Registro Público de la Propiedad.

¿Qué exige la ley para volverse dueño de una casa en México?

La transmisión legal de una vivienda requiere una escritura pública firmada ante notario y su posterior inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Solo ese proceso formal cambia al titular ante el gobierno, sin importar cuánto tiempo lleve alguien pagando el predial de esa casa.

Existe una figura distinta, la prescripción positiva o usucapión, que sí permite reclamar una propiedad después de poseerla en concepto de dueño durante años. El pago del impuesto puede sumar como indicio, pero nunca sustituye la posesión pública y continua que exige el artículo 1151 del Código Civil Federal.

Ese trámite exige un juicio ante un juez civil, quien determina si se cumplen los plazos y requisitos antes de ordenar la inscripción registral. Sin sentencia favorable no existe cambio de dueño, y el predial pagado durante años no basta para acreditarlo.

Quien paga el predial de una vivienda que no está a su nombre debe verificar el proceso legal correcto antes de asumir cualquier derecho sobre ella, y conviene consultar a un notario si busca regularizar una propiedad por la vía de la usucapión.

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