Desaparece Saúl García Abundis de 13 años en Tecámac; activan Alerta Amber en Edomex

¿Lo reconoces? Las autoridades del Estado de México (Edomex) activaron Alerta Amber para dar con el paradero de Saúl García Abundis, un joven de 13 años que desapareció en el municipio de Tecámac.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el adolescente fue visto por última vez el pasado 6 de septiembre cuando salió de su domicilio, pero aún no se sabe nada de su paradero por lo que las autoridades piden ayuda para que pueda volver a casa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Ficha de búsqueda de Saúl García Abundis que desapareció en el Edomex

Para que la ciudadanía pueda reconocerlo, las autoridades mexiquenses describen a Saúl García Abundis como un adolescente que mide 1.55 metros, tiene complexión delgada, es de tez morena con cabello negro chino, así como ojos café oscuro.

Asimismo, detallaron que tiene como señas particulares un lunar en el labio superior izquierdo, además de que la última vez que se tuvo contacto con él vestía una sudadera color gris oxford con capucha y un logotipo en el pecho, pants y tableta color negro.

Si tienes alguna información que ayude con la localización del joven, entonces te puedes comunicar a los números especializados para la Alerta Amber:

Emergencia nacional: 911

Locatel CDMX: (55) 5658 1111

Locatel Edomex: (722) 167 8808

Alerta Amber México: 800 00 854 00

Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

Paso a paso para reportar una desaparición en Edomex

Si vives en el Estado de México (Edomex), estos son los pasos que debes de seguir para reportar la desaparición ante las autoridades correspondientes:

Acudir a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) o marcar a los números antes mencionados

(COBUPEM) o marcar a los números antes mencionados Tener listos los siguientes datos: nombre completo, edad, fecha de nacimiento, señas particulares, descripción exacta de la ropa con la que la persona fue vista, así como presentar una fotografía recuente y dar la fecha en que desapareció

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.