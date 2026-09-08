¡Atención México! Intensas lluvias, granizo y tormentas hoy: ¿se avecina una “tormenta negra”?

¿Se pronostica una “tormenta negra”? El clima hoy en México tendrá un martes marcado por intensas lluvias, tormentas eléctricas, posible caída de granizo, además de temperaturas de hasta 45 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La combinación de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas de niveles medios y altos e inestabilidad atmosférica, además del desplazamiento de la onda tropical número 37, favorecerá precipitaciones en gran parte del país.

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Clima hoy en México: ¿Dónde lloverá este martes 8 de septiembre?

El mayor riesgo de lluvia se concentra en Guanajuato, donde se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milómetros, principalmente en el sur y sureste del estado; estos números hacen que en rede sociales le denominen como una “tormenta negra”; también se esperas lluvias muy fuertes en zonas de:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Guerrero

Veracruz

Puebla

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Yucatán.

Aunque el decir “tormenta negra” ha cobrado fuerza en las redes sociales, no existe un registro oficial de este término en México, ya que no aparece en los oficios, manuales o comunicados de la Conagua. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo.

Riesgo de inundaciones en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las lluvias fuertes a intensas pueden provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves, además del aumento en los niveles de ríos y arroyos; mientras que las rachas de viento también podrían derribar árboles y anuncios.

¿Qué estados enfrentarán el calor más extremo?

Mientras las lluvias avanzan por distintas regiones, el norte continuará con ambiente caluroso a muy caluroso; se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, continuará la onda de calor en regiones de Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

Ante este escenario, la recomendación es mantenerse atento a los avisos oficiales y extremar precauciones durante las tormentas; ¿en tu estado ya comenzaron las lluvias?

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