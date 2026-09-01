Adultos mayores tienen precio especial para hacer su testamento en Veracruz: ahorrarán $300

El estado de Veracruz pone en marcha la campaña “Septiembre, mes del testamento” y ofrece una tarifa especial para adultos mayores, con un ahorro de 300 pesos frente al costo general. El trámite bajará de $5,000 a 1,500 pesos para el público en general, y los adultos mayores, personas con discapacidad, personal de enfermería, paramédicos y elementos de seguridad pública pagarán únicamente 1,200 pesos.

El beneficio arranca el martes 1 de septiembre de 2026 y forma parte del convenio firmado entre el Gobierno de Veracruz y el Colegio de Notarios del estado. Las mujeres en situación de vulnerabilidad accederán a la tarifa más baja del esquema, de solo 1,000 pesos, y el trámite incluye asesoría jurídica gratuita en las notarías participantes.

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¿Cuándo empiezan los descuentos en Veracruz por la campaña “Septiembre, mes del testamento”?

Las rebajas al trámite del testamento para adultos mayores en Veracruz iniciarán el martes 1 de septiembre, según el convenio firmado entre el Gobierno estatal y el Colegio de Notarios. La vigencia se extenderá durante todo el mes, en línea con ediciones anteriores del programa.

El plazo definitivo dependerá de la publicación del decreto en la Gaceta Oficial del Estado, documento que fijará el monto exacto para cada categoría de beneficiarios. Los notarios deberán reportar los testamentos otorgados bajo este esquema a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad.

Alrededor de 250 notarios de la entidad participan en la campaña, lo que representa prácticamente la totalidad del gremio veracruzano. Quienes deseen aprovechar la tarifa preferencial deberán acudir directamente a la notaría de su elección para confirmar fechas y disponibilidad.

¿Qué descuentos habrá en Veracruz por el mes del testamento 2026?

El convenio entre el Gobierno de Veracruz y el Colegio de Notarios establece tres niveles de precio para el testamento, según el perfil del solicitante. La tarifa general bajará a 1,500 pesos, mientras que otros sectores accederán a montos aún menores.

A continuación, el desglose oficial de precios:

Testamento de 5 mil a 1,500 pesos: público en general.

Testamento de 5 mil a 1,200 pesos: adultos mayores, personas con discapacidad, personal de enfermería, paramédicos y seguridad pública.

Testamento de 5 mil a 1,000 pesos: mujeres en situación de vulnerabilidad.

La tarifa de 1,200 pesos aplica para adultos mayores con credencial del INAPAM. (Crédito: Freepik / Freepik.es)

¿Qué requisitos piden en Veracruz para tramitar un testamento?

La Procuraduría Federal del Consumidor explica que un testamento puede modificarse cuantas veces sea necesario, ya que el más reciente anula cualquier versión anterior. Antes de acudir a la notaría, los interesados deben reunir varios documentos para agilizar el proceso completo.

Tener 18 años o la edad mínima que marque la ley estatal.

Acudir a la notaría elegida y cubrir el costo correspondiente.

Llevar identificación oficial con fotografía y acta de nacimiento.

Presentar la credencial del INAPAM u otro comprobante de grupo vulnerable, si aplica.

Manifestar la voluntad ante el notario y llevar testigos si se solicitan.

Firmar el testamento redactado conforme a la voluntad del titular.

Una vez firmado, el notario turnará el testamento al Archivo General de Notarías o al Registro Público de la Propiedad. El interesado deberá recoger el documento final en la fecha que le indiquen.

Los adultos mayores que buscan la tarifa preferencial en Veracruz deberán además acreditar su edad mediante la credencial del INAPAM. La notaría exigirá esta identificación junto con el resto de los documentos personales.

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