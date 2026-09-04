¡Ojo con estos hábitos! En 6 estados de México te pueden cancelar la licencia de conducir por estos motivos

Perder la licencia de conducir no depende solo de acumular multas: en México existen hábitos puntuales que activan la cancelación definitiva del documento. Manejar bajo los efectos del alcohol o presentar documentos falsos figuran entre las causas que más pesan ante la autoridad, y la sanción aplica sin importar el estado donde se tramitó el permiso.

CDMX, Jalisco y Nuevo León, figuran entre los 6 estados que concentran la mayoría de los casos reportados este 2026. Cada entidad regula el retiro de la licencia con su propia ley de movilidad o de tránsito, aunque las conductas de riesgo se repiten en casi todos los estados: alcohol, drogas, accidentes graves y fraude documental encabezan la lista.

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¿Qué estados de México pueden cancelarte la licencia de conducir?

Seis estados aplican hoy la cancelación definitiva de la licencia de conducir ante conductas que la autoridad considera de alto riesgo vial. La lista incluye entidades con alta densidad vehicular y también estados fronterizos donde el control es más estricto.

Ciudad de México

Veracruz

Jalisco

Nuevo León

Puebla

Baja California

Cada entidad define sus propios supuestos, pero todas coinciden en un punto: el alcohol y las drogas al volante encabezan la lista de causas. Los conductores de transporte público enfrentan reglas más severas, ya que varias leyes estatales eliminan la tolerancia desde la primera infracción.

Alcohol, drogas y documentos falsos: las causas que cancelan tu licencia en 6 estados. (Canva Pro)

La reincidencia es otro factor común entre los seis estados analizados. Documentos falsos, accidentes con víctimas y el uso indebido de la licencia también aparecen como causales compartidas, aunque los plazos de suspensión varían según la gravedad y el estado donde ocurra la infracción.

¿Cuáles son los motivos más comunes por estado que llevan al retiro de la licencia de conducir?

Cada legislación estatal prioriza ciertas conductas sobre otras, aunque el patrón de alcohol, fraude y accidentes graves se repite en el país entero. A continuación, tres motivos concretos por entidad que pueden dejarte sin el documento:

CDMX : reincidir en manejar ebrio, presentar documentos apócrifos, acumular dos suspensiones previas

: reincidir en manejar ebrio, presentar documentos apócrifos, acumular dos suspensiones previas Veracruz : conducir bajo narcóticos, darse a la fuga tras un accidente, estar inscrito como deudor alimentario

: conducir bajo narcóticos, darse a la fuga tras un accidente, estar inscrito como deudor alimentario Jalisco : agredir a pasajeros, operar sin concesión de transporte, provocar dos siniestros con lesiones graves

: agredir a pasajeros, operar sin concesión de transporte, provocar dos siniestros con lesiones graves Nuevo León : usar el celular al manejar, involucrar a un menor en un accidente, recibir orden judicial

: usar el celular al manejar, involucrar a un menor en un accidente, recibir orden judicial Puebla : invadir carriles exclusivos de transporte público, agredir a agentes viales, darse a la fuga

: invadir carriles exclusivos de transporte público, agredir a agentes viales, darse a la fuga Baja California: negarse a la prueba de alcoholemia, acumular faltas en zonas escolares, presentar identificaciones alteradas

Puebla añade un matiz particular: la reincidencia por alcohol o drogas puede derivar en suspensiones de hasta diez años antes de llegar a la cancelación total. Nuevo León establece un rango amplio de sanción, de 3 a 18 meses, según el artículo 166 de su reglamento vigente.

En los seis estados, una licencia cancelada no se puede tramitar de nuevo ni sustituir con un permiso de otra entidad. La recomendación para cualquier conductor es simple: evitar estos hábitos protege el documento y evitar procesos legales largos.

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