Únete a TV Azteca; lanzan vacantes en CDMX con sueldo de hasta 50 mil pesos

¿Quieres trabajar en TV Azteca, uno de medios de comunicación más importantes de América Latina? Entonces esta es la oportunidad que estabas esperando porque la televisora abrió vacantes en la Ciudad de México (CDMX).

La bolsa de trabajo se encuentran en la plataforma OCC Mundial, canal en el que se deberán de realizar las solicitudes para el puesto.

Se trata de 11 oportunidades laborales que tienen salarios desde los 15 hasta los 50 mil pesos, esto depende del puesto y de las aptitudes que tengan los postulantes.

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Vacantes en TV Azteca durante septiembre 2026

¿Te interesa ser parte? Estas son las 11 vacantes que TV Azteca busca llenar en los próximos días:

Torrero

Ingeniero en soporte

Desarrollador de gráficos multiplataforma

Ejecutivo de cuenta

Jefe de Información

Operador de consola 3Play (NewTek) y MIRA Replay (ROSS)

Operador Generador de Carácteres

Desarrollador Fullstack

Operador Fly Away

Coordinador de reporteros

Supervisor de estudio

Paso a paso para postularte a las vacantes de TV Azteca

Si quieres formar parte de una de las televisoras más importantes del continente, entonces deberás de registrarte en la plataforma de empleo OCC.

Si ya tienes registro ahí, entonces deberás de ingresar mediante tu correo electrónico o contraseña. En la página deberás de subir tu currículum vitae o proporcionar toda la información sobre tu experiencia laboral o educativa, así te podrás postular directamente.

Mediante tu correo electrónico o por llamada a tu número personal se pondrán en contacto contigo si cumples con las características que tiene cada puesto.

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