Accidente carretero en Nayarit deja saldo mortal; identifican a víctimas

Un aparatoso accidente en la carretera Tepic-Mazatlán (Fedeal 15 libre) en Nayarit, cobró la vida de cuatro personas y dejó 20 heridos, y en las últimas horas fueron reveladas las identidades de las víctimas mortales por las autoridades del Estado.

El fuerte percance ocurrió la noche del sábado entre un tráiler y un autobús de pasajeros, a la altura del kilómetro 100, cerca de la localidad de Lázaro Cárdenas. En este último vehículo viajaban persona que habían acudido a un evento político.

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¿Cuál es la identidad de las víctimas del accidente en Nayarit?

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, compartió la identidad de las víctimas y ofreció sus condolencias a los familiares, a la vez que indicó que el accidente se investiga. Los nombres son los siguientes:

Rosalía Vázquez Álvaro

Teresa Pérez Durán

Zuleika Lora Pérez

José Mejía Partida

¿Qué dijo la Fiscalía de Nayarit?

La Fiscalía General del Estado de Nayarit comenzó una investigación y aseguró que los especialistas en criminalística se trasladan y llevan a cabo diligencias correspondientes para establecer las circunstancias.

Por otra parte, aún no se han identificado las personas heridas por el accidente, quienes fueron trasladadas a hospitales de Acaponeta, Rosamorada y Santiago Ixcuintla.

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