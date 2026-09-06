Celulares en México tendrán nuevas alertas por huracanes, inundaciones e incendios

Los celulares en México tendrán una nueva herramienta para advertir a la población ante fenómenos naturales distintos a los sismos.

El sistema de alertamiento celular incorporará una nueva modalidad que permitirá enviar mensajes de emergencia ante otros fenómenos naturales.

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¿Qué fenómenos podrán activar la nueva alerta?

La implementación de esta nueva herramienta contempla otros fenómenos naturales como:

Huracanes

Inundaciones

Incendios

Actividad volcánica

Deslaves

Se contemplan también avisos por parte de Protección Civil para informar sobre condiciones meteorológicas adversas como lluvias intensas, temperaturas extremas o mala calidad del aire.

Las autoridades podrán emitir avisos preventivos cuando las condiciones representen una amenaza y sea necesario que la población tome precauciones.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝐒𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐞 𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐞𝐥𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚

𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞𝐫 𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐟𝐞𝐧𝐨́𝐦𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬. pic.twitter.com/X1mKRh9umb — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 7, 2026

¿Cuándo comenzarán las nuevas alertas en celulares?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) actualizó las reglas del sistema de alertamiento celular para ampliar su funcionamiento más allá de los sismos.

De acuerdo con la nueva regulación, la incorporación de las alertas para otros fenómenos naturales está prevista para el último trimestre del 2026.

El sistema permitirá que los teléfonos reciban una advertencia directamente en pantalla, acompañada de un sonido diseñado específicamente para este tipo de emergencias.

Esta medida busca fortalecer las herramientas de comunicación ante situaciones en las que contar con algunos minutos de anticipación puede resultar importante para evacuar, buscar un lugar seguro o seguir las instrucciones de las autoridades.

¿Será similar que la alerta sísmica?

No, la alerta sísmica conservará su funcionamiento y tono característico; mientras que las advertencias para otros fenómenos naturales utilizarán un sonido diferente.

El objetivo es evitar confusiones y permitir que las personas identifiquen rápidamente qué tipo de situación está siendo reportada.

Además, el sistema de alertamiento celular utiliza tecnología de difusión masiva que permite enviar mensajes a los dispositivos ubicados en determinadas zonas y aunque no cuenten con saldo ni internet.

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