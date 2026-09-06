Tragedia en Temascalcingo, Edomex: Lista de hospitales que atienden a heridos por explosión de pirotecnia

Luego de la tragedia ocurrida en Temascalcingo, Estado de México (Edomex), donde al menos 10 personas murieron, los heridos fueron trasladados de emergencia a diversos hospitales y el IMSS Bienestar ya publicó la lista de unidades de salud en donde se encuentran.

El sábado, alrededor de las 22:00 horas, la celebración patronal de Santa María Canchesdá acabó en lágrimas después de que el material pirotécnico almacenado en una bodega de la parroquia explotara al poco tiempo de que terminara la misa.

🚨 Fiesta patronal termina en tragedia.



Una explosión de pirotecnia dejó 10 muertos y más de 60 heridos en Temascalcingo, Estado de México.



La pirotecnia estalló en una bodega junto a la parroquia de Santa María Canchesdá durante la fiesta patronal. 🧨 pic.twitter.com/XxX8INGRDl — Irving (@IrvingPineda) September 6, 2026

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¿Cuántos heridos dejó la explosión en Temascalcingo?

Aunque en un primer momento se reportaron 24 lesionados, la cifra se incrementó drásticamente a 64, confirmaron Protección Civil y el Gobierno del Estado de México.

¿En qué hospitales están los heridos por la explosión en Temascalcingo?

Al menos 31 personas reciben atención médica en los siguientes hospitales:

Hospital General Atlacomulco:

Diez personas permanecen hospitales y reciben atención médica

personas permanecen hospitales y reciben atención médica Cuatro personas fueron trasladadas a otras unidades para continuar con su atención

personas fueron trasladadas a otras unidades para continuar con su atención Tres personas fueron dadas de alta, porque mejoraron

Hospital Ignacio López Rayón Bicentenario, El Oro:

Las cuatro personas atendidas fueron dadas de alta

CEAPS Exhacienda de Solís

Cinco personas atendidas fueron dadas de alta

Centro de Salud Urbano Temascalcingo

Tres pacientes atendidos, quienes ya fueron dadas de alta

Hospital San Felipe del Progreso

Paciente atendido, quien ya fue dado de alta

Hospital General “Dr. Nicolás San Juan”

Una persona fue trasladada desde el Hospital General de Atlacomulco para su atención médica

#Importante | 🔴 El IMSS Bienestar informa que, derivado de la explosión de pirotecnia en Temascalcingo que dejó al menos 10 muertos, 31 personas reciben atención médica en diferentes unidades de salud del Edomex https://t.co/1HUhOF9A0u — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 6, 2026

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