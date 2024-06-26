Los bajos niveles que presenta el Sistema Cutzamala volvió a generarcortes de agua en la Ciudad de México (CDMX), pues de acuerdo con las autoridades capitalinas algunas colonias de diferentes demarcaciones, tendrán una reducción considerable en el suministro de este vital líquido.

Fue la propia alcaldía quien el pasado domingo 23 de junio, informó que un total 94 de las 178 colonias de Tlalpan se verán afectadas por la falta de suministro a lo largo de los próximos días, esto tras las medidas implementadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

Es por ello que con la finalidad de evitar que te afecten demás los cortes de aguaen la alcaldía Tlalpan, a continuación te daremos a conocer a dónde te puedes comunicar para solicitar el servicio de una pipa gratis para el abastecimiento del suministro potable.

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¿Cuáles son las formas de pedir una pipa gratis ante cortes de agua?

En caso de que seas una de las personas afectadas por loscortes de aguaen la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, te recordamos que te puedes comunicar directamente con Sacmex para solicitar una pipa de suministro completamente gratuita.

Para comunicarte con esta dependencia, lo único que tienes que hacer es marcar a los números 55 5654 3210 y al 55 5658 1111, o bien, hacer una denuncia en las redes sociales oficiales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

De igual forma es importante señalar que te puedes comunicar directamente a la alcaldía Tlalpan, para levantar una denuncia y que te brinden un número de folio, el cual te servirá para solicitar una pipa de agua en tu colonia.

¿Cuáles son las colonias de CDMX afectadas por los cortes de agua?

Como bien se mencionó anteriormente, serán un total de 94 colonias de Tlalpan las que se verán afectadas por los cortes de agua derivados de la escasez del suministro en el Sistema Cutzamala. Estas demarcaciones son:

3 de mayo

Actopa

Ampliación Cuchilla de Padierna

Belvedere Ajusco

Bosques del Pedregal

Chichicaspatl

Cuchilla de la Loma Bonita

Cuchilla de Padierna

Cultura Maya

Cumbres de Tepetongo

Dos de octubre

Ejidos de San Pedro Martir

La Palma

La Tortuga Xolalp

Lomas de Padierna

Lomas de Cuilotepec

Lomas Hidalgo

Miguel Hidalgo

Movimiento Organizado de Tlalpan

Pueblo de Ayala

Pueblo de San Andrés Totoltepec

Pueblo de San Miguel Topilejo

Tecorral

Popular Santa Teresa

🚨 #AvisoImportante | Debido al ajuste del Sistema #Cutzamala anunciado por @conagua_mx y @SacmexCDMX, aquí les compartimos el listado de las colonias en #Tlalpan afectadas por la disminución del suministro de agua en la #CDMX: pic.twitter.com/nznemuDTW8 — Alcaldía Tlalpan (@TlalpanAl) June 23, 2024

Es importante resaltar que las autoridades de la alcaldía no dieron a conocer hasta cuando se mantendrán vigentes los cortes de agua en las colonias ya mencionadas.

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