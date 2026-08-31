El orden de herederos en el Edomex si no dejaron testamento: ¿quiénes son los primeros en la lista según el Código Civil?

El Código Civil del Estado de México fija un orden estricto de herederos para quien muere sin testamento válido o cuyo documento resulta nulo. Hijos, cónyuge y ascendientes ocupan los primeros lugares en la lista de beneficiarios, mientras otros parentescos entran a la sucesión sólo si no existen parientes más cercanos en el Edomex.

Este esquema aplica a la sucesión intestamentaria, el proceso legal que reparte bienes muebles, inmuebles, derechos y obligaciones entre los familiares del fallecido. El trámite exige asesoría de un abogado especialista en materia civil y familiar, porque un error retrasa la entrega del patrimonio a los herederos legítimos que marca el Código Civil.

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¿Quiénes son los primeros herederos en el Edomex si no hay testamento?

La ley mexiquense privilegia siempre al núcleo familiar más cercano del fallecido, sin importar el tamaño del patrimonio en juego dentro del Edomex. Si no hay descendientes, cónyuge ni ascendientes vivos, la herencia pasa entonces a los parientes colaterales del fallecido.

Orden exacto de la lista de herederos en el Estado de México:

Hijos, cónyuge y ascendientes (padres) del fallecido

Hermanos, sobrinos, tíos y primos, hasta el cuarto grado

El Estado, de forma excepcional y solo a falta de familiares

Hermanos, sobrinos, tíos y primos entran a la sucesión únicamente hasta el cuarto grado que marca el Código Civil del Estado de México, y heredan por partes iguales entre quienes compartan el mismo grado de parentesco.

Cuando ningún pariente cumple los requisitos legales para heredar, los bienes pasan al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal. Este destino resulta excepcional y solo ocurre tras agotar por completo la búsqueda de familiares con derecho a heredar, un escenario que rara vez ocurre en la práctica dentro del Edomex.

¿Cómo se tramita la sucesión intestamentaria en el Estado de México?

El proceso arranca con una solicitud formal ante juzgado o notaría, según el valor y la ubicación de los bienes que dejó el fallecido. La apertura de la sucesión marca el inicio legal del procedimiento intestamentario y define la vía que sigue cada familia para acceder a la herencia.

Después, un juez o un notario declara formalmente quiénes son los herederos reconocidos y nombra a un albacea para el caso. Esta figura administra el patrimonio durante todo el trámite y responde legalmente por cada bien que forma parte de la herencia familiar hasta la entrega final.

Al final del proceso, se elabora un inventario, se pagan las deudas pendientes y se reparten los bienes entre los herederos reconocidos por la ley. La partición cierra el proceso legal y entrega a cada beneficiario la parte exacta que el Código Civil le asigna según su grado de parentesco.

Un abogado especialista en materia civil y familiar es la recomendación central para cualquier familia que enfrenta una sucesión intestamentaria en el Edomex. La asesoría profesional evita conflictos entre herederos y agiliza cada etapa del trámite ante el juzgado o la notaría que lleve el caso.

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