Mes del Testamento: los 3 estados más caros para realizar el trámite en septiembre 2026

Dejar un testamento evita conflictos familiares y protege el patrimonio de cada persona, por lo que septiembre se posiciona como la mejor oportunidad para el trámite gracias al Mes del Testamento 2026. Nayarit, Ciudad de México y Querétaro forman parte de los 3 estados más caros para completar este proceso, según el tabulador oficial de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

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¿Cuáles son los 3 estados más caros para hacer el testamento?

Nayarit se ubica en el primer lugar del tabulador oficial con el costo más elevado del país. La Ciudad de México y Querétaro completan el podio de las entidades con las tarifas notariales más altas para septiembre de 2026.

Nayarit: $4,100.00

Ciudad de México: $3,800.00

Querétaro: $3,000.00

Estos montos corresponden al documento oficial publicado por la Secretaría de Gobernación en conjunto con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Cada colegio de notarios estatal fija su propio arancel, lo que explica la diferencia de hasta $3,100 pesos entre la entidad más cara y la más barata del tabulador.

Nayarit, CDMX y Querétaro son los tres estados con el trámite más caro del país. (Créditos: CANVA)

¿Qué otros estados aparecen en el tabulador del Mes del Testamento 2026?

El tabulador oficial también incluye montos intermedios en otras entidades del país. Hidalgo cobra $2,900 pesos y Nuevo León $2,500 pesos, mientras que Michoacán fija $2,480 pesos por el mismo trámite ante notario público.

Otras entidades ofrecen precios más accesibles para incentivar la firma del documento. Chiapas se mantiene como la opción más económica del país, con $1,000 pesos, seguido de estados como Baja California y Coahuila, que fijan $1,500 pesos cada uno.

La Secretaría de Gobernación y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano coordinan la campaña desde 2003 para reducir los casos de sucesiones sin testamento en México. Los descuentos alcanzan hasta el 50 por ciento sobre el costo regular en la mayoría de los estados participantes.

Septiembre es el mes indicado para resolver este trámite y evitar procesos legales más costosos en el futuro. La persona interesada debe presentar identificación oficial vigente y explicar ante el notario cómo desea distribuir su patrimonio entre sus herederos, en la notaría más cercana a su domicilio.

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