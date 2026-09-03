Estas son las ladas más usadas para estafar en la Ciudad de México

Las llamadas telefónicas continúan siendo una de las herramientas utilizadas para intentar cometer fraudes y extorsiones. Aunque una LADA por sí sola no demuestra que una llamada sea peligrosa, existen números que han acumulado cientos de reportes ciudadanos por este tipo de delitos en la Ciudad de México, uno de los territorios más afectados.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México identificó en un registro histórico los 10 números telefónicos con más reportes de intentos de extorsión, que en conjunto acumularon 4 mil 769 casos.

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Estas son las LADAS y números con más reportes

Los números que encabezaron el registro del Consejo Ciudadano, presentado en 2015, fueron:

55 2929 6848: 713 reportes

713 reportes 33 3555 0000: 622 reportes

622 reportes 55 6604 2814: 552 reportes

552 reportes 55 1349 7278: 498 reportes

498 reportes 66 9121 0000: 495 reportes

495 reportes 55 1350 9954: 493 reportes

493 reportes 66 2172 2423: 373 reportes

373 reportes 55 1209 5752: 346 reportes

346 reportes 55 5306 0651: 344 reportes

344 reportes 55 3002 0000: 333 reportes

La mayoría de estos números usan la LADA 55, correspondiente a la Ciudad de México, mientras que también aparecen las claves 33, 669 y 662, asociadas con Guadalajara, Mazatlán y Hermosillo, respectivamente.

De manera más reciente, el Consejo Ciudadano reportó que durante 2025 atendió 15 mil 216 reportes de extorsión, 9.32% menos que los 16 mil 782 registrados en 2024. El organismo mantiene actualmente herramientas para identificar y bloquear números relacionados con este delito.

Las llamadas de extorsión también usan números del extranjero.



Nuestra app detecta patrones sospechosos e identifica ladas internacionales vinculadas a extorsión. Infórmate y prevén. pic.twitter.com/vOYBgSSjrM — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) August 10, 2026

¿Cómo operan las llamadas de extorsión y qué hacer?

Una de las modalidades consiste en llamar a la víctima y asegurarle que un familiar fue secuestrado, detenido o se encuentra en peligro. También pueden hacerse pasar por integrantes de un grupo delictivo, autoridades o trabajadores de alguna empresa para generar miedo y conseguir dinero o información personal.

Ante una llamada sospechosa, las autoridades recomiendan:

No proporcionar datos personales, familiares, bancarios o contraseñas

No realizar depósitos ni transferencias a los números que indique el supuesto extorsionador

a los números que indique el supuesto extorsionador No devolver la llamada si se trata de un número desconocido y la comunicación genera sospechas

si se trata de un número desconocido y la comunicación genera sospechas Colgar y contactar directamente al familiar del que hablan para comprobar que se encuentra bien

del que hablan para comprobar que se encuentra bien Guardar el número desde el que se recibió la llamada y reportarlo

Ante un intento de extorsión, comunicarse con el 089 para realizar una denuncia anónima

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán también advierte que una llamada con una LADA local o conocida puede ser utilizada para intentar una extorsión. Por ello, recomienda no confiar únicamente en el número que aparece en pantalla y verificar cualquier situación por otra vía antes de proporcionar información o realizar un pago.

El Consejo Ciudadano cuenta además con la aplicación No + Extorsiones, que utiliza una base de datos de números relacionados con posibles extorsiones y permite bloquearlos. Actualmente, el organismo señala que la herramienta puede bloquear más de 600 mil números.

También está disponible la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533, donde el Consejo Ciudadano ofrece orientación y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

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