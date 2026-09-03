Incendio de tráiler y cierre total en carretera Cd. Valles-San Luis Potosí hoy 3 de septiembre

¿Vas a pasar por las carreteras de San Luis Potosí? Pues ten mucho cuidado, ya que la mañana de este jueves 3 de septiembre se presentó el incendio de un tráiler en la carretera Cd. Valles-San Luis Potosí, a la altura del kilómetro 060+800.

De acuerdo a las autoridades, la circulación se encuentra completamente cerrada, específicamente en la zona entre Ríos Verde y Rayón / La Pitahaya.

#Tomeprecauciones en #SanLuisPotosí se registra cierre total de circulación cerca del Km 060+800 de la carretera Cd. Valles - San Luis Potosí. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/PHL20clU6s — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 3, 2026

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Vías alternas a la carretera Cd. Valles-San Luis Potosí hoy 3 de septiembre

Si tienes que pasar por la zona, toma en cuenta que está el tránsito detenido y no se puede avanzar, por lo que te recomendamos tomar vías alternas como:

Carretera Federal 70 (vía libre) , ahí podrás tomar camino hacia Río Verde, luego Rayón y Tamasopo con el fin de llegar hasta Ciudad Valles, esto se puede agarrar también en sentido contrario

, ahí podrás tomar camino hacia Río Verde, luego Rayón y Tamasopo con el fin de llegar hasta Ciudad Valles, esto se puede agarrar también en sentido contrario Río Verde-Cd. Valles (vía de cuota o autopista 70D) , se toma el entronque en Río Verde/Rayón hacia la autopista de cuota hasta La Pitahaya o Ciudad Valles

, se toma el entronque en Río Verde/Rayón hacia la autopista de cuota hasta La Pitahaya o Ciudad Valles Desvío por la Huasteca Sur (vía carretera federal 85 / Tamazunchale-Xilitla), en este camino se toma desde San Luis Potosí rumbo a Jalpan de Serra en Querétaro, posteriormente se pasa por Xilitla y se llega a Ciudad Valles. Te puedes incorporar también desde la zona su por la carretera 85

De acuerdo a las aplicaciones de tránsito en tiempo real, la ruta de Río Verde-Ciudad Valles, por la vía de cuota, es la que tiene mayor velocidad para los carros y alejado del incendio; sin embargo, es de pago.

¿Qué pasó en la carretera Cd. Valles-San Luis Potosí hoy?

Hasta ahora, las autoridades no han informado qué fue lo que sucedió en la vía, excepto a que hubo una volcadura; sin embargo, se espera que en las próximas horas se informe.

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