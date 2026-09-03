Huracán Marie avanza frente a las costas de México y sigue creciendo

El huracán Marie es el décimo tercer ciclón que se forma en el océano Pacífico y ya se encuentra bajo la mira de las autoridades mexicanas, ya que se está desarrollando frente a las costas de Baja California Sur y según los especialistas, continuará fortaleciéndose.

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Fecha en que el huracán Marie se intensificará

De acuerdo con los pronósticos, el centro del huracán Marie de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson se localiza a 610 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

¿Cuándo se intensificará el huracán Marie?

Se prevé que el huracán Marie se intensifique a categoría 2 este jueves 3 de septiembre, y así se mantega hasta el sábado 5. Sin embargo, al ser un ciclón, este es impredecible.

Según las previsiones, el huracán Marie no tocará tierra, pero el viento y la temperatura de las aguas marinas son los factores que definirán su trayectoria final.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Marie?

A través de la página de Windy, sitio especializado en fenómenos climáticos, se puede ver la trayectoria en tiempo real del huracán Marie.

Un huracán categoría 2 es capaz de causar daños considerables debido a sus vientos peligrosos. Las casas de estructura sólida pueden sufrir daños importantes en el techo y el revestimiento exterior.

Además se prevé una pérdida casi total de la electricidad, con apagones que duran desde varios días hasta semanas.

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