Molly, la perrita que ayudará a localizar personas desaparecidas en México

Los perros juegan un papel fundamental para diversas tareas, una de las más destacadas es la búsqueda de personas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) integró en su unidad canina K9 a Molly, una perrita que ayudará a localizar a personas reportadas como no localizadas.

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Molly, la perrita que ayudará a localizar personas

Molly y su entrenadora son un binomio K9 y levarán a cabo labores de búsqueda en territorio y campos subacuáticos. Ha realizado varias horas de preparación y hay un equipo que planea, coordina y analiza información para que con su olfato y entrenamiento pueda ayudar a buscar personas.

¡Hola! Soy Molly!



Desde hoy soy integrante de la unidad canina K9 de la Comisión Nacional de @Busqueda_MX de Personas Desaparecidas México y tengo una misión muy importante: buscar personas.



Mi entrenadora y yo somos un binomio K9. Estamos preparadas para labores de búsqueda… pic.twitter.com/8FQ6jQmi0G — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) September 2, 2026

Tipos de perros de búsqueda y rescate y su importancia

Los perros utilizan sus habilidades naturales para localizar a personas desaparecidas y salvar vidas ya que pueden detectar e interpretar el olor de formas que los humanos y la tecnología no pueden. Estos animales son entrenados para diferentes funciones:

Los perros de mantrailing siguen el olor de una persona concreta.

siguen el olor de una persona concreta. Los perros de air scent buscan cualquier olor humano transportado por el viento.

buscan cualquier olor humano transportado por el viento. Los perros de detección de restos humanos detectan el olor de personas que desafortunadamente murieron.

detectan el olor de personas que desafortunadamente murieron. Los perros de búsqueda en desastres localizan sobrevivientes atrapados bajo los escombros.

¿Cómo es el entrenamiento de los perros?

De acuerdo con el sitio Perros de Búsqueda, durante su formación, el canino aprende una estructura clara, la conducta de búsqueda conduce a la localización de una persona, esta genera una interacción que a su vez activa el refuerzo.

Así el estímulo relevante es la presencia humana oculta, el figurante es el elemento central del aprendizaje. El perro aprende que la cadena solo se completa cuando encuentra a un ser humano.

El figurante porta el juguete que funciona como reforzados, esta fase permite consolidar la motivación, enseñar la conducta de búsqueda y establecer la conexión entre localizar a la persona y obtener la recompensa. Esto es fundamental porque le da al perro una experiencia positiva y clara de éxito.

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