No alcanza el pasaporte: Tailandia pedirá visa a mexicanos a partir de esta fecha

¿Vas a irte de vacaciones a Tailandia? Entonces ten mucho cuidado, ya que a partir del próximo martes 15 de septiembre el país asiático comenzará a pedir visa electrónica para los turistas connacionales que quieran visitarlo.

Por medio de una publicación en redes sociales, la representación nacional informó que el gobierno de Tailandia tomó la decisión de modificar su política migratoria y excluyó a México de la lista de naciones a las que les permite entrar únicamente con pasaporte.

Apenas en 2024 la nación del sudeste asiático había eliminado el requisito de la visa para los mexicanos; sin embargo, este trámite volvió, aunque ahora con una pequeña variación, ya que la pedirán en formato digital.

⚠️ACTUALIZACIÓN

🚨‼️ A partir del 15 de septiembre de 2026, las personas mexicanas que deseen entrar a Tailandia deberán tener una visa electrónica. TOME SUS PRECAUCIONES.‼️🚨 @SRE_mx @Lferrersilva pic.twitter.com/arwuBqPVKb — Embamex Tailandia (@EmbaMexTai) September 1, 2026

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Paso a paso para tramitar la visa de Tailandia siendo mexicano

Si tienes un viaje pendiente de vacaciones u otros intereses, entonces esto debes tomar en cuenta que de cinco a 10 días antes del viaje se tiene que tramitar la visa electrónica a través del sitio: https://thaievisa.go-th/.

Durante el proceso deberás de realizar lo siguiente:

Llenar el formulario de la solicitud de visa

Tener pasaporte con una validez mínima de seis meses y, al menos, dos páginas en blanco

y, al menos, dos páginas en blanco Una fotografía del pasaporte

Boletos de avión de ida o vuelta pagados totalmente

pagados totalmente Comprobante de solvencia económica

Comprobante de reserva de hotel o de alojamiento privado

El gobierno de aquel país tarda ese mismo periodo de tiempo en responder, por lo que se trata de un trámite que se debe de realizar con antelación. Además, las autoridades de Tailandia recomiendan llevar copias de estos documentos.

Asimismo, recordaron que antes de llegar al país asiático se tiene que realizar el trámite de Thailand Digital Arrival Card en el sitio web https://tdac.inmigration.go.th/, se trata de un proceso que deben de realizar todos los turistas.

¿Cuál es el costo de la visa de Tailandia para turistas mexicanos?

Es importante tomar en cuenta que la medida iniciará el 15 de septiembre, entonces aún no se dan a conocer los precios oficiales; no obstante, el costo de la visa actualmente varia entre 30 y 50 dólares estadunidenses, es decir, de 508 a 848 pesos mexicanos.

¿Por qué Tailandia modificó su política de migración con México?

Hasta el momento, ninguna de las dos autoridades han dado más información sobre el porqué del cambio de política de migración; sin embargo, pidieron a los connacionales estar atentos de las publicaciones oficiales.

Ante cualquier duda, informaron que se los mexicanos se pueden comunicar con la Embajada de México en Tailandia mediante el número 083 299 2290 o al +66 83 299 3390 (forma de marcar vía internacional).

Finalmente, las autoridades mexicanas recordaron que como representación nacional en el extranjero no puede otorgar, facilitar, agilizar ni extender visas para visitar Tailandia.

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