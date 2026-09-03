Nuevo León entrega sillas de ruedas, bastones y andadores gratis a adultos mayores: así opera el apoyo de la Secretaría de Igualdad e Inclusión

Nuevo León entrega sillas de ruedas, bastones y andadores de forma gratuita a los adultos mayores que necesitan apoyo para desplazarse, mediante un programa que opera en los 51 municipios del estado. Gestiona la entrega de estos aparatos la Secretaría de Igualdad e Inclusión sin costo alguno para las familias, el trámite se realiza de forma directa con la dependencia estatal, que además ofrece acompañamiento para personas con discapacidad.

El apoyo llega a personas con alguna enfermedad, accidente o condición que limita su movilidad, y se suma a otros programas de la dependencia enfocados en la inclusión social. Para tramitar el apoyo, las personas interesadas deben acudir a los módulos de la Secretaría en su municipio, donde personal capacitado explica los requisitos vigentes y agenda la entrega según el inventario disponible.

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¿Quiénes pueden recibir sillas de ruedas, bastones o andadores gratis en Nuevo León?

El beneficio está dirigido a personas adultas mayores, personas con discapacidad y a quienes enfrentan una enfermedad o un accidente que limita su movilidad. Nuevo León atiende estos casos con distintos tipos de aparatos, entre ellos sillas de ruedas estándar, modelos deportivos y unidades para sobrepeso, además de bastones y andadores.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión no publica en este boletín un listado detallado de documentos requeridos para el trámite. La dependencia confirma los requisitos al momento de la solicitud, según el municipio y el tipo de aparato disponible en inventario, y orienta a cada familia sobre los pasos a seguir.

Criterios generales de elegibilidad mencionados por la dependencia:

Ser persona adulta mayor

Vivir con una discapacidad permanente

Enfrentar una enfermedad o secuela de accidente que limite la movilidad

Residir en cualquiera de los 51 municipios de Nuevo León

Silla de ruedas y bastones Nuevo León entregó 14 mil 545 sillas de ruedas desde 2021. (Secretaría de Igualdad e Inclusión Nuevo León | Facebook)

Documentación: la fuente no especifica qué comprobantes solicita la Secretaría para procesar la entrega. Se recomienda a los lectores confirmar este punto directamente con la dependencia antes de acudir.

De octubre de 2021 a abril de 2026, la dependencia entregó 14 mil 545 sillas de ruedas, 4 mil 338 andadores, 5 mil 143 bastones y 676 pares de muletas en el estado, para un total de más de 66 mil apoyos y aparatos funcionales.

¿Qué otros apoyos ofrece la Secretaría de Igualdad e Inclusión en Nuevo León?

Además de los aparatos de movilidad, Nuevo León mantiene activo el programa Ayudamos: Personas con Discapacidad, que otorga un apoyo económico mensual de 800 pesos. El programa cubre a personas con una limitación física permanente que viven en situación de pobreza, según el rango de edad que define la dependencia.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión distribuye también sillas de baño y camas hospitalarias como parte del mismo esquema de apoyos funcionales. Estos aparatos complementan a las sillas de ruedas, bastones y andadores que entrega el programa principal en todo el territorio estatal.

Nuevo León concentra estos servicios bajo el Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, que coordina la entrega en los 51 municipios. La coordinación permite atender solicitudes tanto en zonas urbanas como en comunidades más alejadas de Monterrey.

Las personas interesadas en solicitar sillas de ruedas, bastones o andadores en Nuevo León deben acudir a las oficinas municipales de la Secretaría de Igualdad e Inclusión o comunicarse con Desarrollo Social de su municipio para confirmar disponibilidad y requisitos.

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