Embajada de EUA abrió nueva vacante en la CDMX con salario de 28 mil pesos; estos son los requisitos

¿Sigues en búsqueda de trabajo y tienes experiencia en temas de seguridad? Entonces toma en cuenta que la Embajada de Estados Unidos en México abrió una vacante en la Ciudad de México (CDMX) con un salario de 28 mil pesos.

Específicamente, el puesto de coordinador de Seguridad Residencia tiene un contrato de jornada completa, es decir, 40 horas semanales. Además de un salario de 347 mil 433.82 pesos anuales, lo que equivale a 28 mil 952.81 pesos mensuales.

La vacante abrió el pasado 28 de agosto y cerrará el próximo domingo 13 de septiembre a las 22:00 horas (tiempo local), así que aún tienes algunos días para preparar tus documentos para aplicar a la oportunidad laboral.

Vacante de Embajada de EUA EUA busca a nuevos colaboradores en CDMX (Captura de pantalla | Embajada de EUA en México)

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¿Cuáles son las actividades que se deben de realizar para la vacante en la Embajada de EUA?

De acuerdo a la vacante, este puesto tiene como objetivo:

Atender los asuntos relacionados con la seguridad residencial entre la Oficina de Seguridad Residencial, Oficina de Servicios Generales, Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y los propietarios

entre la Oficina de Seguridad Residencial, Oficina de Servicios Generales, Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y los propietarios Realizar inspecciones de seguridad en todas las viviendas actuales de la representación internacional

en todas las viviendas actuales de la representación internacional Asegurar la idoneidad en materia de seguridad y el cumplimiento de las normas de la Junta de Política de Seguridad en el Extranjero

Requisitos para aplicar a la vacante de EUA en México

Si quieres aplicar a la oportunidad laboral, estos son los requisitos que debes de cumplir:

Mínimo dos años de experiencia que incluya gestión de consultas a clientes, quejas, flujos de trabajo, redacción de informes y correspondes. Además, al menos de un año en el rol de supervisión

que incluya gestión de consultas a clientes, quejas, flujos de trabajo, redacción de informes y correspondes. Además, al menos de un año en el rol de supervisión Conocimiento básico de inglés y dominio del español (contar con certificados o aplicar a la prueba ERA)

(contar con certificados o aplicar a la prueba ERA) Conocimientos informáticos (Office y Google Earth)

(Office y Google Earth) Licencia de conducir vigente

Título o certificado de último nivel de educación

Identificación oficial si es mexicano o Permiso de Residencia Permanente si es extranjero

Aunado al salario quincenal, la Embajada de Estados Unidos ofrece 17 días de vacaciones, bonificación anual y vacacional, así como días festivos en EUA y México.

Paso a paso para aplicar a la vacante de la Embajada de EUA en México

Si cumples con los requisitos, estos son los pasos que debes seguir para aplicar:

Aplicar en el portal oficial del Departamento de Estado de EUA

Ingresar con correo o contraseña , si no se cuenta con uno, entonces crea una cuenta

, si no se cuenta con uno, entonces crea una cuenta Agrega toda la información sobre experiencia, formación académica, conocimiento lingüísticos, habilidad o requisitos

Es importante mencionar que puedes editar la postulación hasta antes de la fecha límite para aplicar.

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