Apagón masivo hoy 3 de septiembre: CFE corta la luz en 29 colonias de 2 entidades; LISTA completa

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un apagón masivo en dos entidades de México, para este jueves 3 de septiembre. Los cortes de luz se llevarán a cabo en más de 20 colonias en los estados de Nuevo León y Chiapas.

En Nuevo León, habrá hasta 15 colonias sin luz en dos municipios afectados: Apodaca y Juárez; mientras que, en Chiapas, el apagón masivo afectará a los vecinos de 14 colonias del municipio de Reforma.

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¿Hay un apagón de la CFE en Nuevo Léon hoy?

La CFE estatal informa que el apagón de luz en el estado de Nuevo Léon será temporal y solo se llevará a cabo en los municipios de Apodaca y Juárez. Las colonias afectadas son las siguientes:

Apodaca

El Rosario

Vivienda Digna

Lomas de la Paz

Bosques de San Miguel

Fuentes de San Miguel

Praderas de Huinalá

Paseo de la Loma

Campestre Huinalá

Residencial Arcadia

Hacienda El Campanario

Santa Anita

Juárez

Anzures

Todos los sectores de Los Puertos

Parque Industrial Davisa

Parque Industrial Finsa

En ambos municipios, el apagón masivo se llevará a cabo entre las 14:00 a las 17:00 horas.

¿Por qué se fue la luz en Chiapas?

Otro de los cortes de luz que se registraron este jueves 3 de septiembre se lleva a cabo en 14 colonias del municipio de Reforma. Este es el listado:

José María Morelos

1ª Sección

Zona 5

Zona 5A

Adolfo López Mateos

Petrolera

Pascacio Gamboa

UNE

Zona 10

Lázaro Cárdenas

Zona 3

Francisco Villa

Cactáceas

Centro

La suspensión está relacionada con trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

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