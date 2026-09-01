¡Anticipa tu recorrido! La Zumpango-Cuautitlán tendrá cierres temporales por obras: estos son los 7 municipios afectados

Trabajos de rehabilitación en el Camino 797 Zumpango-Cuautitlán generan cierres temporales en varios tramos y sólo permiten el tránsito de vecinos de la zona. La obra, a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México, limita el paso vehicular en la vialidad que conecta con Teoloyucan, Huehuetoca y otros municipios, por lo que automovilistas deben buscar rutas alternas durante los próximos días.

El corte a la circulación aplica de manera temporal y excluye al transporte público proveniente de Zumpango, según información oficial de la dependencia estatal. Los 7 municipios afectados por la obra reciben la recomendación de planear su recorrido con anticipación y de considerar vías alternas en la región.

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¿Qué municipios afectan los cierres en la Zumpango-Cuautitlán?

El camino identificado como Camino 797 conecta a Zumpango con una zona limítrofe de gran movimiento vehicular y su cierre impacta el tránsito diario de la región. La obra de rehabilitación mantiene actividad constante y solo permite el ingreso a residentes de las siguientes localidades cercanas:

Teoloyucan

Huehuetoca

Jaltenco

Apaxco

Tequixquiac

Hueypoxtla

Nextlalpan

Las autoridades locales explican que el paso del transporte público proveniente de Zumpango no tiene acceso a la vialidad mientras dura la obra. Esta medida busca agilizar el avance de los trabajos y reducir el riesgo de accidentes en la zona de construcción.

La restricción se aplica de forma escalonada según el avance de la reconstrucción y la aplicación de la nueva carpeta asfáltica. Las autoridades piden paciencia a los usuarios de esta vialidad y anticipan que el tránsito normal se restablece conforme concluyan las etapas del proyecto.

¿Cuáles son las rutas alternas para evitar los cierres en Zumpango?

Ante el cierre del Camino 797, las autoridades recomiendan considerar vías alternas para llegar a los municipios de la zona sin contratiempos. Existen al menos dos opciones que permiten a los automovilistas evitar la zona de obra durante el periodo de trabajos y reducir tiempos de traslado.

Camino saca cosechas (Jaltenco–Tultepec)

Paso provisional por Teoloyucan hacia Santa Cruz (carretera Lumbreras)

El camino saca cosechas une Jaltenco con Tultepec y funciona como una opción viable para rodear el tramo en reconstrucción. Esta ruta evita el paso directo por la zona de obra y mantiene un flujo vehicular más constante en horarios de mayor demanda.

La segunda alternativa cruza territorio de Teoloyucan por la carretera Lumbreras con dirección a Santa Cruz. Se recomienda a los conductores verificar el estado del tránsito antes de salir y considerar horarios con menor afluencia.

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