Nuevo apagón CFE: Michoacán se quedará sin luz por tres horas; zonas afectadas

El apagón masivo que afectó a Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas la noche del lunes 31 de agosto de 2026 fue causado por actos de vandalismo que provocaron la desconexión de dos líneas de alta tensión de 400 kV. Esta vez, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que habrá un corte de luz en Michoacán.

La suspensión hoy viernes 4 de septiembre tendrá una duración de tres horas y afectará a un sector de la población. El objetivo de realizar trabajos es mejorar la calidad y continuidad en el servicio eléctrico.

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¿En qué parte de Michoacán habrá corte de luz hoy viernes 4 de septiembre de 2026?

En un comunicado oficial difundido en redes sociales, la CFE pidió a la población estar prevenida y tomar las medidas necesarias ante el apagón.

Este nuevo corte de luz en Michoacán tendrá una duración de tres horas, desde la mañana y hasta mediodía del viernes 4 de septiembre.

corte de luz en Michoacán hoy viernes 4 de septiembre 2026. (CFE.)

Las zonas afectadas, durante un horario de 9:00 a 12:00 horas, serán:

Municipio de San Lucas: Buenavista Acopeo, Las Ánimas, Las Anonas y Nuevo Albarrán.

Municipio de Huetamo: Capeo y La Quetzería.

“Para proteger la integridad del personal y de la población, es necesario que se suspenda el servicio eléctrico mientras dure la jornada de actividades de mantenimiento. La CFE agradece su confianza y comprensión”, indicó la empresa.

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