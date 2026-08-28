Confirmado en Querétaro: ya es OBLIGATORIO cumplir este nuevo requisito para tramitar la licencia de conducir

El estado de Querétaro impone una exigencia inédita para quienes buscan manejar de forma legal en la entidad: el certificado de no deudor alimentario se vuelve obligatorio para tramitar o renovar la licencia de conducir.

La disposición aparece en La Sombra de Arteaga, el periódico oficial del estado, tras el decreto que reforma el Reglamento para la Ley de Tránsito en el Estado de Querétaro, y entra en vigor de forma inmediata para todos los solicitantes.

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¿Qué nuevo requisito exige Querétaro para tramitar la licencia de conducir?

El nuevo requisito consiste en presentar el Certificado de No Inscripción del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), documento que el Sistema Nacional DIF expide sin costo y que no debe superar los 30 días de antigüedad. Quien aparezca inscrito en el RNOA por adeudos de pensión alimenticia queda impedido para obtener o renovar el trámite vial en todo el territorio queretano.

Desde el pasado viernes 21 de agosto de 2026, Querétaro exige el Certificado de No Inscripción del RNOA a todos los aspirantes a licencia de conducir, sin importar el tipo de trámite que soliciten. El mismo decreto también modifica el campo de tipo de sangre, y quien se niegue a proporcionar verá esa negativa asentada por escrito.

Los solicitantes obtienen el certificado sin costo a través del portal digital del RNOA, administrado por el Sistema Nacional DIF, y pueden cargarlo antes de acudir a la ventanilla. Esta gestión previa evita filas y reduce el tiempo de espera en las oficinas de tránsito estatales.

Deudores de pensión alimenticia, sin acceso a la licencia mientras no paguen. (X Grok.)

Quien figure inscrito en el registro por adeudos de pensión alimenticia no cubre el requisito y, por lo tanto, no recibe la licencia ni logra la renovación mientras persista la deuda. La restricción rige en todos los municipios del estado y no distingue entre licencia particular, de motociclista o de chofer.

¿Qué otras restricciones enfrentan los deudores alimentarios en Querétaro?

La disposición vial no llega sola: desde mayo pasado, el gobierno estatal también veta cargos públicos a los inscritos en el RNOA, incluidos quienes trabajan por honorarios o mediante contratos de prestación de servicios. La misma reforma retira el acceso a apoyos que otorga la Secretaría de Desarrollo Social a quienes deben pensión alimenticia.

El Poder Judicial del Estado de Querétaro inscribe a estas personas en un padrón oficial una vez que un juez confirma el incumplimiento, y esa base de datos alimenta directamente al RNOA federal. El cruce de información opera en automático entre ambas instancias, sin que el ciudadano deba tramitar el aviso por separado.

Según el reporte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro con corte al 7 de agosto de 2026, la entidad registra 262 personas inscritas como deudoras alimentarias. De ese total, 250 son hombres y 12 son mujeres, una proporción que refleja la magnitud del padrón judicial.

Quien tramite o renueve su licencia en Querétaro conviene que revise su situación en el RNOA antes de acudir al módulo, así evita un rechazo en ventanilla

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