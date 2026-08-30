Jorge Ramos Campirán, notario 125 en Edomex: “Una persona no se puede llevar a los hijos a otro estado o fuera de México sin consentimiento, es un delito de carácter penal”

Una discusión de pareja termina en delito federal para cientos de familias mexicanas cada año. Jorge Ramos Campirán, notario 125 en Edomex, advierte que llevarse a los hijos a otro estado o sacarlos del país sin el consentimiento del otro progenitor configura sustracción de menores, un ilícito que las autoridades persiguen tanto en territorio nacional como en el extranjero.

El especialista explica que la ley no distingue entre coraje y planificación al momento de sancionar esta conducta. Sacar a un hijo sin previo aviso rompe el derecho de convivencia del otro padre y activa un proceso penal que involucra a fiscalías estatales y federales, además de tratados internacionales sobre sustracción parental.

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¿Qué delito comete quien saca a los hijos de Edomex sin permiso del otro padre?

Jorge Ramos Campirán explica el mecanismo legal detrás de esta advertencia con una definición clara para las familias el Estado de México. “Una persona no puede llevar a los hijos sin el consentimiento del otro”, señala el notario, y agrega que el traslado ocurre hacia otro estado de la república o incluso fuera del país.

El fedatario detalla que esta acción genera angustia inmediata en el padre o la madre que se queda sin noticias del menor. “La mamá o el papá quedan intranquilos, eso se llama sustracción de menores, es un delito de carácter penal”, puntualiza Ramos Campirán sobre la gravedad del hecho.

La persecución de este delito no se detiene en las fronteras estatales ni nacionales, según el especialista, quién advirtió: “Se persigue no solamente en el interior de la república sino en el extranjero”, una precisión clave para quien piensa que cruzar la frontera resuelve el conflicto.

¿Qué otros riesgos legales enfrenta un padre tras una separación en Edomex?

Jorge Ramos Campirán identifica una segunda figura que también complica los procesos de guarda y custodia entre padres separados. “Hay otra figura que se llama alienación parental”, explica el notario 125 en Edomex, y la define como la presión de un padre para que el hijo odie al otro.

El especialista aclara que esta conducta tiene consecuencias en dos ámbitos distintos del sistema judicial mexiquense. A su vez, detalló: “Es un tema de carácter penal que también se tiene que revisar y de carácter civil”, y recomendó documentar cualquier indicio ante un abogado de familia.

El tercer punto que el notario destaca corresponde a la pensión alimenticia, un trámite que también deriva de las rupturas familiares. “El incidente de pensión alimenticia garantiza la forma en que la persona responsable aporta a favor del esposo, la esposa y de los hijos”, resume el especialista.

Los abuelos y padres de familia en Edomex hacen bien en frenar cualquier impulso de venganza tras una ruptura, aconseja Jorge Ramos Campirán. Acudir con un abogado de familia antes de tomar decisiones evita consecuencias penales irreversibles para toda la familia.

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