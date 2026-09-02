El paso que muchos olvidan antes de registrarse en la Beca Benito Juárez

La Beca Benito Juárez prepara un nuevo periodo de inscripción y la fecha estimada apunta al 21 al 30 de septiembre de 2026. Antes de llegar a esa ventana, estudiantes y familias deben resolver un requisito que suele pasar desapercibido: la creación de la cuenta Llave MX, el sistema de identidad digital exigido para validar el registro en el portal oficial.

Quien llegue al periodo previsto sin esta cuenta corre el riesgo de perder tiempo valioso en la ventana de registro, que históricamente permanece abierta pocos días. La Beca Benito Juárez exige este paso porque permite confirmar identidad, evitar duplicidad de solicitudes y dar seguimiento al expediente del estudiante de forma segura.

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¿Por qué la Beca Benito Juárez exige la Llave MX?

La cuenta Llave MX se consolidó como la herramienta digital indispensable para trámites con el Gobierno Federal. Crear este usuario único es un requisito obligatorio antes de solicitar la Beca Benito Juárez, porque permite validar identidad y gestionar el expediente sin contratiempos.

Sin esta cuenta, el sistema de registro de la beca no permite avanzar a la carga de documentos. Los aspirantes que dejan este paso para último momento suelen enfrentar saturación del sitio web durante los días finales del periodo de inscripción.

Por eso conviene resolver este trámite con anticipación, incluso antes de que se confirme oficialmente la fecha de apertura. La Beca Benito Juárez no otorga prórrogas a quienes llegan sin la cuenta lista.

Sin cuenta Llave MX no puedes completar el trámite

¿Cómo crear la Llave MX paso a paso?

El primer paso consiste en ingresar al portal www.llavemx.gob.mx y seleccionar la opción “Crear Cuenta”. A partir de ahí, el trámite avanza en una serie de pasos sencillos dentro de la misma plataforma.

Ingresa la CURP del aspirante y confirma la verificación de seguridad

Revisa que el sistema complete tus datos personales de forma automática

Escribe tu código postal y selecciona la colonia correspondiente

Captura tus datos de contacto (teléfono celular o correo electrónico)

Crea una contraseña personal y guárdala en un lugar seguro

Al completar estos pasos, la cuenta Llave MX queda activa y habilita el acceso directo al portal de la Beca Benito Juárez. Este proceso toma solo unos minutos si tienes la CURP a la mano.

¿Qué documentos necesitas para el registro?

Antes de que abra el periodo de inscripción, conviene reunir en formato digital toda la documentación que exige la Beca Benito Juárez. Tenerla lista con anticipación evita contratiempos durante los días de mayor demanda en el portal oficial.

CURP actualizada del estudiante

Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses

Datos completos de madre, padre o tutor, si el aspirante es menor de edad

Resuelve la Llave MX y reúne estos documentos antes de que abra el periodo de registro para obtener los beneficios de la Beca Benito Juárez si eres estudiante.

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