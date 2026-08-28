Mientras en Jalisco el testamento fuera de temporada cuesta más de $18,000 pesos, esto costará durante septiembre 2026

Hacer un testamento en Jalisco durante las próximas semanas podría representar un ahorro considerable para todos aquellos que deseen realizar este trámite. Actualmente, el Arancel Notarial Oficial 2026 establece un monto que va de los $18,000 hasta los $19,251.40 por la autorización de testamentos.

Sin embargo, y gracias a la llegada de la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, el trámite tendrá un precio especial de $2,300 pesos, IVA incluido, para las personas mayores de edad que realicen un testamento público abierto. El beneficio comenzará el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 10 de octubre de 2026, por lo que en Jalisco habrá algunos días adicionales para aprovecharlo.

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De $19,251 a $2,300 por hacer el testamento en Jalisco

La diferencia entre el monto establecido en el Arancel Notarial Oficial de Jalisco para 2026 y la tarifa de la campaña es de aproximadamente $16,951.40 pesos, es decir, una reducción de alrededor del 88%.

De acuerdo con el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, el precio de $2,300, IVA incluido, estará disponible durante todo el periodo de la campaña y podrá solicitarse en la notaría de preferencia.

Además, la estrategia contempla las 13 regiones de Jalisco, con el objetivo de acercar esta tarifa especial a habitantes de distintos municipios y no concentrar el beneficio únicamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los $2,300 permiten incluir hasta dos legados específicos

Otro de los beneficios anunciados por el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco es que, durante la campaña, el testamento público abierto podrá incluir hasta dos legados específicos dentro del mismo documento, sin que esto modifique el precio de $2,300.

Un legado permite dejar un bien o derecho determinado a una persona en particular. Puede tratarse, por ejemplo, de una propiedad, un vehículo u otro bien que quien hace el testamento quiera identificar de manera específica.

Esto es distinto a la designación general de herederos. Por ello, antes de elaborar el documento, el notario podrá orientar a cada persona sobre la forma más adecuada de expresar sus decisiones y dejar claramente establecido el destino de su patrimonio.

¿Quién puede aprovechar el precio especial?

La campaña está dirigida a personas mayores de edad que deseen otorgar un testamento público abierto, por lo que la tarifa especial no está reservada únicamente para adultos mayores ni para algún sector específico de la población.

Antes de acudir, conviene contactar a la notaría elegida para conocer la documentación necesaria y la forma de atención, ya que algunos datos o requisitos pueden depender de las disposiciones que cada persona quiera incorporar en su testamento.

Jalisco extenderá la campaña hasta el 10 de octubre

Aunque la estrategia nacional impulsada por la Secretaría de Gobernación (Segob) lleva por nombre “Septiembre, Mes del Testamento”, en Jalisco el precio especial estará disponible del 1 de septiembre al 10 de octubre de 2026.

A nivel nacional, esta será la edición número 24 de la campaña, que desde 2003 reúne a la Secretaría de Gobernación, los gobiernos de las 32 entidades federativas y al Notariado Mexicano para facilitar que más personas puedan dejar establecido el destino de su patrimonio.

Para solicitar orientación, el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco también tiene disponible el teléfono 33 3882 1080.

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