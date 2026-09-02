Crisis en el sistema de salud: médicos del IMSS-Bienestar ganan 20 mil pesos

Esta cifra de 20 mil pesos contrasta con los 79,000 pesos que gana un diputado y los 132,000 pesos del subsecretario de salud Eduardo Clark, cuyo salario equivale al de siete médicos.
Esta cifra de 20 mil pesos contrasta con los 79,000 pesos que gana un diputado y los 132,000 pesos del subsecretario de salud Eduardo Clark, cuyo salario equivale al de siete médicos.
En el Estado de México arranca una campaña anual que reduce a la mitad el precio habitual del trámite notarial. La medida busca que más familias definan por escrito el destino de bienes y el cuidado de menores.
Ya sea si tu credencia vence en los próximos meses o es la primera vez que la tendrás, entonces es tiempo de renovarla porque podrías no participar en las elecciones.
Antes de solicitar el apoyo estudiantil de nivel medio superior, existe un trámite previo que muchos aspirantes ignoran y que puede frenar su inscripción. Sin este documento digital, el registro en la plataforma oficial simplemente no avanza.
La tormenta ya se ocasiona oleaje elevado en la península de Baja California Sur, así como el resto de las cosas del Pacífico mexicano
Desde las primeras horas de este miércoles se encuentra afectado el acceso a la Ciudad de México (CDMX); te contamos cómo evitar el tránsito lento
El huevo es uno de los productos más consumidos y dependiendo de la ciudad, establecimiento y marca es su precio, conoce cuánto cuesta el kilo.