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/México/Nota

Crisis en el sistema de salud: médicos del IMSS-Bienestar ganan 20 mil pesos

La Secretaría de Salud ofrece 20,000 pesos mensuales a médicos del IMSS-Bienestar, incluyendo jubilados que ya reciben pensión, sin prestaciones de ley.

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1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Esta cifra de 20 mil pesos contrasta con los 79,000 pesos que gana un diputado y los 132,000 pesos del subsecretario de salud Eduardo Clark, cuyo salario equivale al de siete médicos.

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