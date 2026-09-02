Trayectoria EN VIVO de la tormenta “Marie” que podría volverse huracán frente a costas mexicanas

¿La tormenta tropical Marie se convertirá en huracán? Todo parece indicar que sí, aunque hasta las 09:00 horas del miércoles 2 de septiembre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se mantiene a 670 kilómetros por hora (km/h) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Específicamente, las autoridades detallaron que el fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, así como rachas de 140 km/h.

Esta mañana, la #TormentaTropical Marie se localizó a 670 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Su circulación reforzará la probabilidad de #Lluvias en dicha entidad y el occidente de #México. Más información en ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/YbxpV7uP0N — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 2, 2026

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Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Marie”

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos adelanta que el fenómeno podría convertirse en huracán durante el resto de este miércoles, por eso te presentamos el minuto a minuto de su trayectoria por el océano Pacífico:

¿Provocará la tormenta tropical “Marie” lluvias fuerte en México?

Marie se encuentra desplazándose hacia el noroeste a 15 km/h, debido a su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en Baja California Sur, así como en algunos estados del occidente como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Además, provocará olas de entre 2.5 y 2.5 metros en Baja California Sur, así como de 1.5 a 2.5 metros en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

En el país resto del país también continuarán las precipitaciones debido a la presencia del monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica. Asimismo, se encuentran canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos, además de las ondas tropicales 35 y 36.

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