Se acaba el tiempo: Fecha límite para tramitar la credencial del INE antes de las Elecciones 2027

¿Todo listo para las Elecciones 2027? El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que ya hay fecha límite para tramitar la credencial para votar y te queda poco tiempo si es que no cumple con los requisitos.

De acuerdo al calendario oficial de la dependencia, la fecha límite será el lunes 25 de enero de 2017, así que no importa si vas a renovarla o tramitarla por primera vez, tienes poco tiempo si quieres tener este documento de identidad.

¿Necesitas realizar un trámite de tu Credencial para Votar? 🗳️



Ya sea inscripción por primera vez, corrección de datos, cambio de domicilio, reposición o reemplazo por vigencia, infórmate sobre los requisitos y procedimientos en el sitio del INE. pic.twitter.com/4WAxks7B7f — @INEMexico (@INEMexico) August 19, 2026

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¿Cumples 18 años en 2027? Jóvenes que pueden tramitar el INE

Si cumples 18 años en 2027, entonces presta mucha atención porque no todos los jóvenes pueden tramitar su credencial para votar debido a que se tiene que conformar el padrón electoral, es decir, la lista nacional de aquellos que son adultos y tienen garantizado su derecho a votar.

El INE establece que podrán tramitar su INE antes del 25 de enero sólo aquellos jóvenes que lleguen a la mayoría de edad entre el 1º de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027.

Si cumples después de la fecha establecida, entonces no podrás realizar el trámite y deberás de esperar hasta que se habilite éste después de los comicios.

Pasos para tramitar la credencial del INE en 2026

Entonces, ya sea porque se te venció tu credencial o tengas que realizar el trámite por primera vez, estos son los pasos que debes de seguir:

Haz una cita a través de la página del INE

Prepara original y copia de acta de nacimiento , identificación con fotografía oficial , así como comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad

, , así como no mayor a tres meses de antigüedad Acude a tu módulo en la fecha y horario que hayas elegido

que hayas elegido Una vez que concluyas el trámite, te entregarán una ficha donde está la fecha en que puedes pasar a recoger tu identificación

Este trámite también aplica por si cambiaste de domicilio, ya que la distancia puede impedir que participes en el ejercicio democrático que se realizará el próximo año.

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