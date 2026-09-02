Choque entre dos tráileres afecta la México-Querétaro hoy 2 de septiembre; vías alternas

¿No puedes pasar? Dos tráileres chocaron en la autopista México-Querétaro, a la altura de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex), con dirección a la Ciudad de México (CDMX), y desde las primeras horas del miércoles 2 de septiembre se encuentra afectada la zona.

De acuerdo al SITC de Querétaro, en la zona ya se presenta carga vehicular y el avance es muy lento, por lo que recomiendan a la ciudadanía tomar vías alternas si necesitan llegar a la capital del país para ir al trabajo o a la escuela.

🚨#AlertaADN 🚛 ¡Toma precauciones!

Un choque entre dos tráileres afecta la circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura de Cuautitlán Izcalli, con dirección a CDMX.



🚗 Se registra carga vehicular en la zona, así que considera tiempo extra para tu traslado pic.twitter.com/UBZLoeByFx — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 2, 2026

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Vías alternas a la México-Querétaro para evitar el tráfico hoy 2 de septiembre

Las autoridades marcan que el accidente afecta la circulación desde el kilómetro 153+000 al 158+000 de la autopista México-Querétaro, en dirección a la capital, es por eso que te presentamos las vías alternas:

Desvío por la Carretera Estatal 300 para después tomar la carretera San Juan del Río - Acambay/Amealco. Posteriormente hay que reintegrar a la carretera federal a la altura de Palmillas o puedes conectar con Arco Norte

para después tomar la carretera San Juan del Río - Acambay/Amealco. Posteriormente hay que reintegrar a la carretera federal a la altura de Palmillas o puedes conectar con Arco Norte Cruzar por San Juan del Río, es decir, incorpórate a la avenida Paseo Central, luego conecta con boulevard Hidalgo o avenida Central

Cierre de la México-Querétaro se alargará hasta el jueves 3 de septiembre

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que a partir de las 23:00 horas (tiempo local) de este miércoles 2 de septiembre y hasta las 05:00 horas del jueves 3 habrá cierres parciales en el kilómetro 88 de la autopista México-Querétaro, en ambos sentidos, debido al montaje de estructuras.

Ante esto, las autoridades recomiendan manejar con precaución, respetar los señalamientos y tomar vías alternas. Si existe algún problema, se puede comunicad al número 074 o a través de las redes sociales.

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