Testamento por $733 pesos en septiembre 2026 en CDMX: el grupo de adultos mayores que tiene descuento por el Mes del Testamento

El testamento en México permite establecer con anticipación qué ocurrirá con los bienes y derechos después del fallecimiento, además de ayudar a evitar incertidumbre y posibles conflictos entre familiares. Por lo anterior, septiembre se convierte en una buena oportunidad para poner este documento en orden, gracias a la campaña nacional: “Septiembre, Mes del Testamento”.

En el caso de la Ciudad de México, las personas de 65 años o más cuentan en 2026 con una tarifa preferencial de $733.19 por el testamento básico, de acuerdo con los costos difundidos por la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT).

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¿Quiénes pueden hacer el testamento por $733?

La tarifa más baja está dirigida a las personas de 65 años o más que realicen el trámite mediante el esquema de la DGRT. Para iniciar el proceso deberán acreditar que viven en la Ciudad de México y proporcionar algunos datos básicos para recibir orientación y continuar con la formalización ante notario.

Entre los datos requeridos se encuentran:

INE vigente con domicilio en la CDMX

Dos números telefónicos de contacto

Tener 65 años o más para acceder a la tarifa preferencial

¿Cuánto cuesta el testamento en CDMX durante 2026?

El precio cambia según la edad y la cantidad de legados que se quieran incorporar. Para 2026, el tabulador difundido por la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) contempla cuatro tarifas:

65 años o más, básico con un legado: $733.19

65 años o más, con dos o más legados: $2,199.56

De 16 a 64 años, básico con un legado: $2,199.56

De 16 a 64 años, con dos o más legados: $3,187.31

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¿Qué diferencia hay entre el testamento básico y uno con más legados?

La diferencia está en las disposiciones que se quieran dejar. El testamento básico contempla un legado, mientras que la otra modalidad permite incorporar dos o más y tiene un costo mayor. Esto cobra importancia cuando se desean asignar bienes específicos.

Un legado permite dejar un bien o derecho a una persona determinada, como una propiedad o un vehículo. Por eso, conviene definir desde el inicio cómo se quiere repartir la herencia. Esta decisión influirá tanto en la modalidad como en el precio.

¿Dónde se puede tramitar el testamento?

El proceso puede iniciarse a través de la Dirección General de Regularización Territorial, sus módulos y jornadas itinerantes. Posteriormente, el testamento deberá quedar formalizado ante una notaria o notario público, por lo que conviene confirmar previamente las condiciones del servicio.

La oficina central de la DGRT se encuentra en Azafrán 18, esquina con Azúcar, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México; para solicitar información está disponible el teléfono oficial 55 7098 5088. Antes de acudir, es recomendable confirmar las jornadas vigentes y los requisitos del trámite.

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