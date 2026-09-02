Sigue carísimo: Precio del kilo de huevo en CDMX y Edomex; dónde está más barato

¿Antojo de un huevito con jamón o una torta? En los últimos días, el kilo de huevo ha registrado un importante aumento en su precio y por ello te decimos cuánto cuesta en diferentes ciudades y establecimientos para que cuides tu bolsillo.

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Aumento en el precio del kilo de huevo

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) publica los precios mínimos y máximos del huevo en diferentes ciudades y para esta semana el kilo ronda entre los 30 y 40 pesos. Mientras que el Quién es Quién en los Precios (QQP) de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puedes buscar el precio del huevo dependiendo de la ciudad, establecimiento, marca y presentación.

¿Cuánto cuesta el kilo de huevo en CDMX y Edomex?

Hoy el kilo de huevo en la Central de Abastos tiene un precio de entre 35 y 37 pesos. Mientras que en los supermercados el paquete con 18 piezas que equivalen un kilo aproximadamente tienen un precio de entre 37 y 40 pesos dependiendo del establecimiento y la marca.

En la Central de Abastos de Ecatepec el kilo de huevo a granel se vende en 23 pesos y el paquete con 12 piezas en supermercados esta en 25 pesos.

Precio del kilo de huevo en México

En Aguascalientes el kilo de huevo a granel se vende en 26 pesos, el paquete con 12 piezas en el supermercado alcanza los 41 pesos.

Boca del Río oferta el paquete de huevo con 12 piezas en 27 pesos, el de 18 pesos se vende en 46 pesos en supermercados.

El kilo de huevo a granel en Cuernavaca se vende en 25 pesos, el paquete con 18 piezas en supermercados se vende en 30 pesos aproximadamente.

En Culiacán, el paquete de 18 piezas de huevo se vende entre 43 y 46 pesos.

A granel en Guadalajara el kilo de vende entre 23 y 25 pesos, en la central de abastos alcanza los 42 pesos y el paquete con 18 piezas en el supermercado se vende en 43 pesos.

En Monterrey, el paquete de huevo con 18 piezas se vende en 42 pesos en los supermercados.

En los supermercados de Oaxaca el huevo en paquete de 18 piezas se vende en 38 pesos.

En Puebla el paquete de huevo con 18 piezas se vende en 36 pesos en los supermercados.

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