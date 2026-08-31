SEP Hidalgo: LINK para descargar los vales de útiles escolares y uniformes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio inicio al ciclo escolar 2026-2027, este lunes 31 de agosto y si inscribiste a tus hijos en escuelas públicas de educación básica en Hidalgo, es importante que no olvides descargar sus vales de útiles escolares y uniformes gratuitos. Te decimos cómo obtenerlos en línea y totalmente gratis.

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¿Cuándo se entregarán los vales de uniformes para Padres de Familia de SEPH en 2026?

Para acceder a los apoyos del programa Altagracia Mercado, es indispensable que hayas inscrito a tu hijo en una escuela pública de educación básica.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria que sean beneficiarios no solo obtendrán útiles escolares, sino también calzado y uniformes totalmente gratis. La plataforma a través de la cual puedes obtener estos vales se habilitó desde el pasado 25 de agosto. Si todavía no los tienes, no te preocupes, te explicamos cómo conseguirlos.

📢👨‍👩‍👧‍👦 ¡Atención, madres y padres de familia!

Ya está por iniciar la descarga de los vales del Programa Altagracia Mercado, con el que las y los estudiantes recibirán apoyo para uniformes, calzado y útiles escolares. 🎒👕👟

Sigue estos pasos para obtenerlos:

✅ Paso 1: Del 20 al 26… pic.twitter.com/0I6PjpYQD5 — SEP Hidalgo (@SEPHidalgo) August 26, 2026

Este es el link para descargar vales de uniformes escolares 2026

La descarga de vales de uniformes y útiles gratis en Hidalgo se realiza a través del Sistema de Padres de Familia de la SEPH. Te decimos cómo hacer este trámite paso a paso:

Entra a este LINK

Teclea tu CURP y contraseña

El sistema desplegará los datos de tu hijo o hija; haz clic en la pestaña lateral que dice “Vales”

Confirma la información recargada de tu hijo y los datos de la escuela

Completa algunos datos socioeconómicos y adjunta una fotografía digital de tu credencial del INE

Una vez que guardes y envíes el formulario completo, la plataforma habilitará la opción para descargar los archivos de los vales de uniformes en formato PDF

¿Cuándo me entregan los vales para uniformes y útiles escolares gratis?

Una vez que cuentes con tus vales, deberás de presentarte en la escuela de tu hijo o hija en el momento en el que la escuela te lo solicite.

Es muy importante que verifiques que los datos de la talla correspondan a la medida solicitada previamente, ya que una vez entregado el paquete escolar no habrá cambios bajo ninguna circunstancia.

Si tienes alguna duda, la SEPH tiene habilitado un asistente virtual (chatbot) a través de WhatsApp en el número 771 175 6152.

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