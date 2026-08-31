SEP Hidalgo: LINK para descargar los vales de útiles escolares y uniformes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio inicio al ciclo escolar 2026-2027, este lunes 31 de agosto y si inscribiste a tus hijos en escuelas públicas de educación básica en Hidalgo, es importante que no olvides descargar sus vales de útiles escolares y uniformes gratuitos. Te decimos cómo obtenerlos en línea y totalmente gratis.
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¿Cuándo se entregarán los vales de uniformes para Padres de Familia de SEPH en 2026?
Para acceder a los apoyos del programa Altagracia Mercado, es indispensable que hayas inscrito a tu hijo en una escuela pública de educación básica.
Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria que sean beneficiarios no solo obtendrán útiles escolares, sino también calzado y uniformes totalmente gratis. La plataforma a través de la cual puedes obtener estos vales se habilitó desde el pasado 25 de agosto. Si todavía no los tienes, no te preocupes, te explicamos cómo conseguirlos.
Este es el link para descargar vales de uniformes escolares 2026
La descarga de vales de uniformes y útiles gratis en Hidalgo se realiza a través del Sistema de Padres de Familia de la SEPH. Te decimos cómo hacer este trámite paso a paso:
- Entra a este LINK
- Teclea tu CURP y contraseña
- El sistema desplegará los datos de tu hijo o hija; haz clic en la pestaña lateral que dice “Vales”
- Confirma la información recargada de tu hijo y los datos de la escuela
- Completa algunos datos socioeconómicos y adjunta una fotografía digital de tu credencial del INE
- Una vez que guardes y envíes el formulario completo, la plataforma habilitará la opción para descargar los archivos de los vales de uniformes en formato PDF
¿Cuándo me entregan los vales para uniformes y útiles escolares gratis?
Una vez que cuentes con tus vales, deberás de presentarte en la escuela de tu hijo o hija en el momento en el que la escuela te lo solicite.
Es muy importante que verifiques que los datos de la talla correspondan a la medida solicitada previamente, ya que una vez entregado el paquete escolar no habrá cambios bajo ninguna circunstancia.
Si tienes alguna duda, la SEPH tiene habilitado un asistente virtual (chatbot) a través de WhatsApp en el número 771 175 6152.
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