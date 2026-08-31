Zonas de riesgo en México en las que puede ocurrir una riada como en Nepal

Una de las tragedias que marcarán este año por la cifra de muertes y la magnitud de la tragedia será la de Nepal, una riada destruyó poblados y acabó con cientos de vidas; sin embargo, no es un fenómeno anormal y puede ocurrir en otras regiones.

Aunque la magnitud del hecho se debió a un rápido deslizamiento de hielo y rocas de gran tamaño, las riadas son comunes como consecuencia de las lluvias fuertes.

¿Qué pasó con la riada de Nepal?

Inundaciones repentinas mataron a cientos de personas en Nepal y el Tíbet chino cuando la parte inferior de un glaciar se desprendió y se precipitó al fondo del valle, cientos de metros más abajo.

Los equipos de rescate continuan la búsqueda de sobrevivientes en los valles y laderas de Nepal, cubiertos de escombros, mientras que más de mil personas seguían desaparecidas en la zona.

Inicialmente, las autoridades nepalíes señalaron un terremoto en la región como una posibilidad, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos afirmó posteriormente que el temblor reportado fue, de hecho, energía sísmica generada por el colapso de rocas y hielo glaciares.

Las imágenes satelitales muestran que una gran parte de un glaciar cerca del pico Langtang Lirung se ha desprendido, en comparación con las imágenes tomadas unos días antes.

El geólogo chino, Guo Zhaocheng, afirmó que el flujo de escombros provocado por la avalancha de hielo que causó el deslizamiento de tierra se desplazó a unos 50 metros por segundo, lo que dejó a la gente poco tiempo para reaccionar, y se extendió por más de 20 kilómetros.

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¿Cuáles son las zonas en las que podría ocurrir una riada en México?

De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos que integra mapas de peligro, exposición, vulnerabilidad y riesgo de inundación, lasprincipales zonas con riesgo en México son:

Tabasco y la cuenca del Grijalva–Usumacinta: es una de las regiones más expuestas por su relieve muy bajo, abundantes precipitaciones y extensa red fluvial. El Atlas Nacional de Riesgos incluye, mapas específicos de inundaciones en Tabasco.

Veracruz, especialmente las zonas próximas a los ríos Papaloapan, Tuxpan, Tecolutla, Jamapa y Cotaxtla. Conagua dispone de cartografía específica de zonas inundables para estos sistemas fluviales.

Chiapas, sobre todo las áreas bajas asociadas a grandes ríos y cuencas que reciben precipitaciones intensas.

Oaxaca y Guerrero, donde las lluvias asociadas a ciclones tropicales pueden provocar crecidas rápidas de ríos y arroyos, especialmente en zonas costeras y valles estrechos.

Sinaloa y Sonora, particularmente las llanuras próximas a los ríos Sinaloa, San Lorenzo, Piaxtla y Yaqui. CONAGUA tiene capas específicas de inundación para estos ríos.

Jalisco, Nayarit y Colima, en zonas bajas próximas a ríos y en áreas costeras expuestas a lluvias torrenciales.

¿Cómo afetarían estos riesgos al Valle de México?

En el Valle de México, donde el riesgo no depende solamente de grandes ríos: las lluvias intensas pueden producir inundaciones y desbordamientos, como muestran los mapas específicos de Chalco–Xico, Cuautitlán y Ciudad de México.

Puebla, Morelos y Estado de México, especialmente alrededor de cauces y zonas urbanizadas que han ocupado áreas naturalmente inundables.

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