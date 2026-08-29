¿Hay megapuente por informe de gobierno? SEP responde sobre clases el 1 de septiembre de 2026

Este lunes 31 de agosto millones de alumnos volverán a clases para iniciar el ciclo escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

No obstante, el regreso a clases se compagina con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, el cual será el martes 1 de septiembre de 2026 en Palacio Nacional. Debido a esta situación madres, padres y tutores se preguntan si habrá megapuente o será día feriado oficial.

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¿El 1 de septiembre de 2026 es día festivo oficial?

No. Trabajadores deberán acudir a cumplir su jornada laboral a sus centros de empleo. Mientras que los estudiantes tendrán que cumplir con su horario de clases normal.

El martes 1 de septiembre será el segundo día del regreso a las aulas después de unas largas vacaciones de verano.

El martes 1 de septiembre no lo marca como feriado oficial ni la Ley Federal del Trabajo (LFT) ni el calendario de la SEP.

¿Qué días no habrá clases en septiembre de 2026?

De acuerdo con el calendario escolar 2026 2027 en México, los días que las y los alumnos no tendrán que acudir a las aulas son:

16 de septiembre (conmemoración de la Independencia de México)

25 de septiembre (habrá sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, algunas escuelas suspenden actividades).

Para octubre 2026, el único día que no habrá clases será el viernes 30, en esta ocasión los estudiantes sí podrán disfrutar de un megapuente de Día de Muertos.

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