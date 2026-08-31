¡Alerta en el Golfo! Se forma la tormenta tropical “Edouard”; podría fortalecerse antes de tocar tierra

La depresión tropical que avanzaba sobre el Golfo de México, se Fortaleció este lunes y se convirtió en la tormenta tropical “Edouard”, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El sistema se desplaza hacia el oeste-noroese y se espera que continúe fortaleciéndose antes de alcanzar la costa noreste del Golfo durante la jornada del martes. El fenómeno mantiene bajo vigilancia, principalmente en los sectores de Texas y Louisiana, donde ya se emitieron, avisos y alertas relacionadas con sus posibles efectos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

And with that, we have the 5th named storm of the Atlantic Hurricane Season. NHC has upgraded TD 5 to Tropical Storm #Edouard. Max sustained winds are 40 mph. The primary threat is heavy rainfall leading to flash flooding along and east of I-45 throughout Tuesday. pic.twitter.com/1KybdpD1II — NWS Houston (@NWSHouston) September 1, 2026

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical “Edouard” y hacia donde avanza?

En el reporte más reciente, se informó que el centro de “Edouard” se ubica aproximadamente a 28.2° de latitud norte y 91.5° de latitud oeste, con vientos máximos sostenidos de alrededor de 55 km/h y movimiento hacia el oeste-noroeste.

El pronóstico del NHC contempla que el sistema alcance la costa del alto Texas y sureste de Louisiana durante la jornada del martes, para posteriormente internarse sobre tierra y perder fuerza.

La Depresión se Fortalece hasta Convertirse en la Tormenta Tropical Edouard Tormenta tropical Edouard se forma en el Golfo y amenaza la costa de EU; prevén más fortalecimiento (NHC)

Efectos de la tormenta tropical “Edouard”

Aunque no se anticipa que “Edouard” se convierta necesariamente en un huracán, el sistema puede generar lluvias intensas, inundaciones repentinas, oleaje elevado, además de fuertes vientos en sectores de la costa del Golfo.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ya mantiene una vigilancia de marejada cilónica para parte de la costa noroccidental del Golfo, además de que se extendió el aviso de tormenta tropical hacia el éste, a lo largo de la costa sureste de Luisiana.

Las autoridades recomiendan a la población de las zonas bajo vigilancia, seguir las actualizaciones oficiales, ya que la trayectoria y la intensidad puede cambiar repentinamente.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.