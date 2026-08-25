Calendario SEP: Los puentes y días de descanso que habrá en septiembre 2026

El calendario escolar publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer cuáles son los puentes y días de descanso que tendrán los alumnos de educación básica durante el ciclo escolar 2026-2027.

Si estás pensando en celebrar las fiestas patrias fuera, te contamos qué día no hay clases, si el 15 o el 16 de septiembre y cuáles son todos los días de descanso en el mes patrio.

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¿Qué día no hay clases el 15 o 16 de septiembre?

Una de las fiestas más esperadas por los mexicanos es la del Grito de Independencia. Por esta razón, es normal que los padres y madres de familia se pregunten qué día no hay clases, si el 15 o el 16 de septiembre.

De acuerdo con el calendario de la SEP, una de estas fechas está señalada como día festivo, es decir, que los alumnos de educación básica no tendrán clases. La fecha conmemorativa es el 16 de septiembre, que este año cae en miércoles.

🔴 Modificación al Calendario Escolar 2025-2026, acordado por unanimidad entre la #SEP y autoridades de educación de todos los estados del país.



Incluye consideraciones para el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027. pic.twitter.com/tXQkBs5Fga — SEP México (@SEP_mx) May 8, 2026

Aunque no será un fin de semana largo, los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria e incluso de bachillerato y licenciatura se quedarán en casa.

¿Qué días son feriados en septiembre?

El calendario SEP marca que durante el mes de septiembre del ciclo escolar 2026-2027, únicamente, habrá un día festivo. Sin embargo, los estudiantes sí disfrutarán de otro día sin clases y del primer puente tras el regreso a clases.

Esto será el viernes 25 de septiembre, pues no habrá clases por el Consejo Técnico Escolar. Los alumnos irán a clases el jueves 24 de septiembre y regresarán hasta el lunes 28 de septiembre, por lo que disfrutarán de un puente de tres días.

¿Qué puentes hay en el ciclo escolar 2026-2027?

Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2026: Día de Muertos (2 de noviembre).

(2 de noviembre). Del 13 al 16 de noviembre de 2026: Se junta la descarga administrativa (viernes 13) con la conmemoración de la Revolución Mexicana (lunes 16).

(lunes 16). Del 29 de enero al 1 de febrero de 2027: Día de la Constitución (lunes 1).

(lunes 1). Del 13 al 15 de marzo de 2027: Natalicio de Benito Juárez (lunes 15)

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