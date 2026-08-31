No habrá Regreso a Clases 2026 en este municipio de Zacatecas; cancelan actividades

El Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca este lunes 31 de agosto el Regreso a Clases 2026; sin embargo, en Ojocaliente, Zacatecas, se tendrá que retrasar debido a un evento de seguridad que cambió los planes para todo el municipio.

Tras un ataque con explosivos contra la Comandancia de la Policía, el presidente municipal Juan Manuel Zambrano tomó la decisión de suspender las clases en todas las instituciones educativas hasta nuevo aviso.

“La integridad, seguridad y paz de todas y todos los habitantes de nuestro municipio es y seguirá siendo nuestra máxima prioridad. Agradecemos su comprensión y colaboración en estos difíciles momentos”, se pudo leer en el mensaje que publicó en su cuenta de Facebook.

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¿Cuándo habrá Regreso a Clases 2026 en Ojocaliente, Zacatecas?

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer cuando se reanudarán las actividades académicas en el municipio; sin embargo, tal como en temas de seguridad, invitaron a la población a mantenerse al tanto de las indicaciones que vayan saliendo a lo largo del día.

No sólo los temas educativos fueron suspendidos en Ojocaliente, además no habrá actividades en las oficinas de la Presidencia Municipal ni en las dependencias. Incluso fue suspendida la coronación de la Reina de la Feria 2026.

Información en desarrollo...

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