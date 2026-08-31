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Falta de criterio y de verguenza: Reparte pasteles con rostros de desaparecidos en evento de Eugenia Martínez

Eugenia Martínez da muestra de la clase de servidores públicos que tenemos: sin idea, sin conciencia, deshumanizados y alejados de la realidad en México.

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1 minuto lectura
Escrito por: Leonardo Arriaga

La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en Salamanca, Guanajuato, terminó envuelta en polémica luego de que Eugenia Martínez, presidenta del DIF municipal, presentara y repartiera pasteles decorados con fotografías de personas desaparecidas.

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La actividad fue encabezada por la presidenta del DIF Salamanca, Eugenia Leonor Martínez Carrillo, y el alcalde César Prieto Gallardo, como parte de una jornada realizada en el jardín Xidoo, donde también fue reinaugurado el llamado Árbol de la Memoria.

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