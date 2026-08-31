Falta de criterio y de verguenza: Reparte pasteles con rostros de desaparecidos en evento de Eugenia Martínez

La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en Salamanca, Guanajuato, terminó envuelta en polémica luego de que Eugenia Martínez, presidenta del DIF municipal, presentara y repartiera pasteles decorados con fotografías de personas desaparecidas.

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La actividad fue encabezada por la presidenta del DIF Salamanca, Eugenia Leonor Martínez Carrillo, y el alcalde César Prieto Gallardo, como parte de una jornada realizada en el jardín Xidoo, donde también fue reinaugurado el llamado Árbol de la Memoria.

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