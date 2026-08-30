¿Hay clases mañana 31 de agosto o se suspenden? Megabloqueo en Edomex y lluvias generan dudas

El anuncio del megabloqueo de transportistas en el Edomex generó la duda, entre padres y madres de familia, acerca de si habrá clases mañana 31 de agosto. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que se mantiene sin cambios el calendario escolar del ciclo 2026-2027.

Si tienes hijos que estudian en escuelas de educación básica de la SEP y vives en estados afectados por las lluvias intensas, sigue leyendo, porque te compartimos todo lo que se sabe acerca del clima en México.

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¿Se suspenden clases por megabloqueo en Edomex?

La respuesta es no. Independientemente del conflicto entre autoridades y transportistas del Edomex, la SEP confirmó que sí habrá clases este lunes 31 de agosto para todas las escuelas de educación básica del país. Es decir, que alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo el país deberán de asistir a su primer día de clases.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Aunque existía el temor por las afectaciones en el transporte público que podría causar el megabloqueo de transportistas en la zona oriente del Edomex, te contamos que el bloqueo fue suspendido, luego de que las empresas que integran el TroleMEX llegaron a una serie de acuerdos con la SEMOVI.

¿Se suspenden clases por fuertes lluvias en México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica fuertes lluvias para este lunes 31 de agosto en varias regiones de la República mexicana; sin embargo, hasta el momento, la SEP no ha anunciado la suspensión de clases ni en el Edomex ni en ninguna otra entidad.

Los estados que registrarán lluvias intensas que alcanzarán entre 50 y 75 mm por hora son los siguientes:

Sonora

Sinaloa

Coahuila

Durango

Zacatecas

Oaxaca

Chiapas

Por esta razón, se recomienda a padres y madres de familia que se mantengan al pendiente de los avisos de la SEP estatal, a fin de que se enteren oportunamente si existe un anuncio de suspensión de clases.

Calendario SEP: ¿Qué día se regresa a clases en agosto de 2026?

Tal y como lo marca el calendario escolar del ciclo 2026-2027 publicado por la SEP, el regreso a clases en todas las escuelas de educación básica del país está programado para este lunes 31 de agosto.

Asimismo, el calendario SEP establece que el fin de cursos será el próximo 9 de julio de 2027.

¿Cuándo es el próximo puente de la SEP?

El calendario de la SEP también establece cuáles son los días festivos y de asueto a lo largo del ciclo escolar 2026-2027.

Una duda muy popular, en las últimas semanas, es acerca de cuándo es el próximo puente escolar de la SEP. Si planeas una escapada rápida de la CDMX o una visita a un Pueblo Mágico, te contamos que el primer fin de semana largo que tendrán los alumnos de educación básica será el próximo viernes 25 de septiembre de 2026 por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

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