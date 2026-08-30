UNAM anuncia nuevo registro para lugares disponibles después de examen de control

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió más de 2 mil lugares de licenciatura para los aspirantes que no fueron seleccionados en el examen de control.

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¿Quiénes pueden ocupar alguno de los lugares disponibles de la UNAM?

Esta opción está disponible para quienes deseen realizar estudios en alguna de las licenciaturas que cuentan con espacios vacantes para ingreso por concurso de selección.

¿Cómo participar en el nuevo proceso de selección?

Los interesados deben tener a la mano su folio y contraseña e ingresar al sitio www.tusegundaopcion.unam.mx, donde podrán seleccionar hasta tres opciones de licenciatura en orden de preferencia.

El registro se abrirá del lunes 31 de agosto a las 10:00 de la mañana al viernes 4 de septiembre a las 12:00 horas.

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