Raúl Enrique Padilla García, notario en Tamaulipas: “Otorgar un testamento es garantizar que los bienes más preciados no entren en conflicto legal”

El presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Tamaulipas, Raúl Enrique Padilla García, plantea el testamento como un acto de cuidado familiar y no como un simple trámite burocrático. El notario, con sede en el municipio de Miguel Alemán, afirma que firmar este documento evita conflictos legales entre herederos y protege el patrimonio construido por años.

Padilla García insiste en que la decisión de heredar con certeza jurídica corresponde a cada familia, más allá de cualquier gestión de gobierno, y llama a los tamaulipecos a actuar con tiempo.

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¿Por qué Raúl Enrique Padilla García impulsa el testamento en Tamaulipas?

Padilla García rompe con el discurso técnico habitual y coloca el testamento como una herramienta de protección hacia los seres queridos. El presidente del colegio local declaró: “Otorgar testamento es asegurar que los bienes más preciados no entren en conflicto legal”.

Como notario público 66, con sede en Miguel Alemán, Padilla García preside el Colegio de Notarios de Tamaulipas para el periodo 2025-2028. Su gestión impulsa la firma anticipada del testamento entre la población del estado, en particular entre jefas y jefes de familia con propiedades o negocios.

El Colegio de Notarios coordina la campaña junto con la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas, aunque el mensaje central proviene del gremio notarial. Padilla García agradeció el respaldo institucional, pero centra su llamado en la responsabilidad que cada persona tiene con su propia familia.

El testamento evita que tus bienes terminen en disputa legal, advierte el notario. (Lic. Raúl Enrique Padilla García |Facebook)

¿Qué beneficios ofrece la campaña del testamento en Tamaulipas?

Durante septiembre y octubre, los notarios adheridos a la campaña ofrecen asesoría jurídica sin costo para quienes buscan iniciar el trámite. Padilla García recuerda que la orientación resuelve dudas comunes sobre bienes, herederos y formas de otorgar el documento.

La campaña también contempla tarifas reducidas en honorarios notariales durante ambos meses, una medida pensada para facilitar el acceso al trámite a más familias tamaulipecas. El Colegio de Notarios no fija montos únicos, ya que cada notaría determina su propia reducción.

Especialistas del gremio recomiendan acudir con documentos en regla, como identificación oficial y escrituras de propiedades, para agilizar la primera cita. Padilla García subraya que la planeación anticipada del testamento siempre reduce riesgos legales para quienes heredan.

Las familias de Tamaulipas cuentan con septiembre y octubre para acercarse a una notaría y resolver el trámite con tiempo, un gesto que protege a quienes más quieren

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